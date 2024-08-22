濫用公屋｜房協首批1900戶申報　揭有公屋戶擁千萬單位30幅地

城中熱話何伯及何太被指濫用公屋，惹來公屋資源運用的關注。另一提供出租屋邨的房協，早前要求首批約1,900個租戶申報入息與資產，結果發現有租戶坐擁逾千萬元住宅物業，亦有租戶擁有逾30幅土地，其中13戶已主動交回單位。

房協總監(物業管理)潘源舫接受本地報章訪問時指，加強版「富戶政策」自今年4月1日生效後，需要於今年申報的住戶大約有1,900戶，至今已收回超過99%的申報表，其中約13戶主動通知房協願交回單位，分別來自7個屋邨，包括青衣偉景花園、葵涌祖堯邨、沙田乙明邨、土瓜灣樂民新村、大坑勵德邨、筲箕灣明華大廈及沙頭角沙頭角邨，當中4戶主動申報擁有本港住宅物業。

潘源舫更透露，調查發現有租戶擁有價值千萬元的住宅單位，亦有人持有商舖，其中一宗個案擁有逾30幅土地，部分位處新界，有些是「山旮旯咁遠」，房協需調查及計算相關土地價值，了解是否超出資產限額。

20輛中港車牌車停泊在月租車位

他又表示早前在房協出租屋邨的停車場，發現20輛中港車牌車停泊在月租車位，若調查後核實屬富戶政策下的租戶，房協會將車的價值納入資產計算，未來亦會加強留意停泊在月租車位的中港車。

收93伙單位 八成丟空

潘源舫在訪問中另透露，自房協由2018年9月起實施富戶政策以來，截至今年6月底，有93宗因濫用公屋而被收回單位，其中八成為丟空單位，房協是透過查核電表、水表紀錄及信箱等發現懷疑個案並跟進。在舉報方面，今年上半年有209宗，較去年全年85宗多近1.5倍，其中約六成是網上舉報。房協人員亦會在小紅書等社交媒體，查看會否有公屋租戶把單位出租。