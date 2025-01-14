濫用公屋｜房屋局擬修例嚴重濫用公屋刑事化 最高罰50萬及監禁一年

房委會在資助房屋小組委員會上討論修改《房屋條例》，將嚴重濫用公屋相關行為刑事化，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，希望修例能清晰界定嚴重濫用行為。
房屋局建議修訂《房屋條例》，將嚴重濫用公屋定為刑事罪行，單位持有人若分租公屋單位，或讓他人居住於單位，以及租戶家庭未有在單位居住，並將單位用於商業用途，違例者最高可被罰款50萬元及監禁1年。房委會下月會諮詢立法會房屋事務委員會，爭取於今年4月或之前提交到立法會審議，明年中實施。具體實施日期會在草案列明，條例不具追溯力。消息指，若租戶擔心觸犯法例，應停止有關行為或交回單位。
爭取明年中實施 不具追溯力
在現行條例下，公屋租戶將單位分租予他人，或將單位用作商業用途，房委會只有權終止租約，但沒有權力作出檢控，阻嚇力十分輕微。房屋局建議修例，建議以金錢利益分租公屋單位，以及租戶家庭不居於有關單位並將單位用作商業用途，定為嚴重濫用公屋罪行，建議最高可罰款50萬及監禁一年，法例適用於租戶、分租戶，及協助有關行為人士例如經紀，相信可有效提升阻嚇力，打擊一些將公屋當作賺錢工具的個案。
修例亦會賦權房委會人員檢查可疑人資料，包括身份證，若拒絕提供資料即屬違法，可處罰款1萬元及監禁6個月。當局並建議延長虛假陳述及拒絕提供資料罪的檢控時效，至租戶犯罪後6年內，或於房委會發現罪行後1年內仍可作出檢控，減少租戶逃避法律責任的機會。
問到若有租戶親戚借住單位是否觸犯新法例，消息人士指，條例會列明涉及金錢利益分租才屬犯罪，但即使不涉及金錢交易，如果不合資格人士長住於單位中，也可能會違反租約，房委會亦會作出調查。