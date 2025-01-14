濫用公屋｜房屋局擬修例嚴重濫用公屋刑事化 最高罰50萬及監禁一年

房委會在資助房屋小組委員會上討論修改《房屋條例》，將嚴重濫用公屋相關行為刑事化，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，希望修例能清晰界定嚴重濫用行為。

房屋局建議修訂《房屋條例》，將嚴重濫用公屋定為刑事罪行，單位持有人若分租公屋單位，或讓他人居住於單位，以及租戶家庭未有在單位居住，並將單位用於商業用途，違例者最高可被罰款50萬元及監禁1年。房委會下月會諮詢立法會房屋事務委員會，爭取於今年4月或之前提交到立法會審議，明年中實施。具體實施日期會在草案列明，條例不具追溯力。消息指，若租戶擔心觸犯法例，應停止有關行為或交回單位。