濫用公屋｜房署收回2200公屋單位　羅淑佩：研仿「好市民獎」設舉報賞金

近期當局加強打擊濫用公屋，不但於去年10月起收緊公屋富戶政策；同時透過「加分」予物業管理公司，加強物管人員打擊濫用公屋的力度。房屋署署長羅淑佩今日(30日)表示，房屋署於2023至24年度收回2,200個因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策的單位。她亦透露將於4月展開新一輪公屋租戶申報，署方亦正研究參照好市民獎，設市民舉報濫用公屋賞金的可行性，但必須要實名舉報及與署方人員會面。 政府在2023年10月要求首批約8.8萬居住公屋10年以下租戶回報居住狀況及有否擁有香港住宅物業。截至本年1月中，署方已收回約8.7萬份(99.6%)的申報表，其中有約330戶因已移民和擁有私樓而主動歸還單位。但願意署方在去年年底抽選三萬個租戶進行查冊，發現46個家庭(其中6個已如實申報)證實擁有香港住宅物業，署方將跟進發出通知書或檢控。

350戶未交申報表 當中100戶「完全唔見影」 羅淑佩提到，仍有約350戶仍未提交申報表，其中100戶「完全唔見影」，處方已啟動深入調查程序，包括密集家訪及向其他政府部門索取關鍵資料，如住戶蓄意拒絕申報或證實濫用公屋，必定終止租約。 下輪申報4月展開 她又提到，下一輪申報將於4月展開，將涉及超過25萬在公屋住滿十年而已被納入「富戶政策」下需申報的租戶。他們除了需填報「富戶政策」下的入息及資產(包括是否在香港擁有住宅物業)申報表外，須多填報一份「居住情況申報表」，申報是否經常持續居住單位及沒有濫用公屋單位。第二輪申報同樣不會納入全長者戶(即全部家庭成員年滿60歲或以上)，他們會分批於2024年10月及2025年10月才須申報居住情況。 她又指出，2023至24年度收回2,200個因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策的單位，但到4月今年度結束時，收回的單位數量未必達到3,000個，因高調打擊後，違規個案只會「匿得深」，但她有信心扣分制度和申報有效找出違規個案。