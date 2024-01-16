濫用公屋｜房署研「加分制」鼓勵物管舉報 議員：內地允助查瞞報資產(更新)

【更新羅淑佩回應】房屋署長羅淑佩今日(16日)表示，為打擊公屋濫用行為，房署研究與物管公司合作，以「加分制」鼓勵物管公司在巡查時，留意有否濫用公屋情況及違規行為，如成功舉報可加分，對物管公司日後競投房委會管理合約有幫助，目標令物管公司更具積極性，同當局合作打擊公屋違規行為。
房屋署去年10月起收緊公屋富戶政策，除向公屋戶派發申報表，亦銳意加強打擊濫用公屋，擬參考好市民獎提供舉報誘因。《明報》今日(16日)引述消息報道，房署透過「加分」予物業管理公司，加強物管人員打擊濫用公屋的力度。物管公司須自行發現並成功舉報（即房署因舉報收回單位），才可「加分」。
業界稱新安排增加動力
若物管人員在檢查或巡樓途中，發現有公屋單位很久沒人住或遭丟空，可向房署反映。若房署確認舉報成立，並成功收回單位，則會於物管公司的查核評分中「加分」，而有關制度已實施約一季。有業界人士表示新安排將增加動力，但強調此舉本身屬物管工作一部分。
房屋署確認，就一些管理外判的公共屋邨，物業公司日常職責包括執行租約管制行動，例如屋邨管理扣分制和打擊濫用公屋等，當物管公司發現懷疑濫用公屋或虛報資料個案，須向房署報告及跟進；房署會定期評核管理公司的工作表現，亦會繼續研究如何加強與管理公司合作打擊濫用公屋。
梁文廣：內地樂意合作查瞞報資產
報道又引述立法會議員、房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣指，得悉內地部門初步樂意與本港合作查核公屋住戶有否瞞報內地資產，惟海外資產涉及不同國家，只能依靠政府與各地商議機制。