濫用公屋｜房署研「加分制」鼓勵物管舉報 議員：內地允助查瞞報資產(更新)

房屋署去年10月起收緊公屋富戶政策，除向公屋戶派發申報表，亦銳意加強打擊濫用公屋，擬參考好市民獎提供舉報誘因。（資料圖片）

【更新羅淑佩回應】房屋署長羅淑佩今日(16日)表示，為打擊公屋濫用行為，房署研究與物管公司合作，以「加分制」鼓勵物管公司在巡查時，留意有否濫用公屋情況及違規行為，如成功舉報可加分，對物管公司日後競投房委會管理合約有幫助，目標令物管公司更具積極性，同當局合作打擊公屋違規行為。

房屋署去年10月起收緊公屋富戶政策，除向公屋戶派發申報表，亦銳意加強打擊濫用公屋，擬參考好市民獎提供舉報誘因。《明報》今日(16日)引述消息報道，房署透過「加分」予物業管理公司，加強物管人員打擊濫用公屋的力度。物管公司須自行發現並成功舉報（即房署因舉報收回單位），才可「加分」。