濫用公屋｜清河邨居民虛假陳述沒擁有土地 判監兩周 公屋單位被收回

一名公屋居民因虛假陳述沒有擁有土地，今日（11月28日）被判監禁兩星期，其公屋單位已被收回。房屋署發言人提醒所有公共租住房屋居民，必須如實申報入息及資產。

調查揭發全權擁有坑口土地

該名居住於上水清河邨的公屋居民，在今年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有土地。其後調查揭發，該居民案發時全權擁有一幅位於新界西貢坑口的土地。該居民因忽略提供申報表指明的詳情，違反了《房屋條例》第27（a）條而被檢控，並於早前在粉嶺裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性及閱讀感化報告後，今日判被告監禁兩星期。有關公屋單位已被房屋署收回。