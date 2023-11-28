濫用公屋｜清河邨居民虛假陳述沒擁有土地 判監兩周 公屋單位被收回

一名公屋居民因虛假陳述沒有擁有土地，今日（11月28日）被判監禁兩星期，其公屋單位已被收回。房屋署發言人提醒所有公共租住房屋居民，必須如實申報入息及資產。
調查揭發全權擁有坑口土地
該名居住於上水清河邨的公屋居民，在今年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有土地。其後調查揭發，該居民案發時全權擁有一幅位於新界西貢坑口的土地。該居民因忽略提供申報表指明的詳情，違反了《房屋條例》第27（a）條而被檢控，並於早前在粉嶺裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性及閱讀感化報告後，今日判被告監禁兩星期。有關公屋單位已被房屋署收回。
必須如實申報入息及資產
發言人表示，作為釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫入息及資產申報表。因此，在向房屋委員會提供申報表指明的詳情時，住戶應先仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。否則，住戶便可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條（如罪名成立，可判最高罰款五萬元及監禁六個月）；或因忽略提供申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條（如罪名成立，可判最高罰款二萬五千元及監禁三個月）。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。