濫用公屋｜港男高調晒「舉報獎金確認信」 舌戰咒罵網民：我會企出嚟做二五仔

公屋資源緊張，房委會年初推出「善用公屋資源獎勵計劃」後，為提供確切情報並以實名作出舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案，當房委會憑藉實名舉報人提供的資料成功向濫用公屋住戶發出遷出通知書，房委會會向參與計劃人士發出感謝狀，並給予最高3,000元現金獎勵。近日一名男網民在社交平台高調分享一封獲房署確認的舉報信，更預告屆時領取獎金後會與通知大家，帖文隨即引發熱烈討論，樓主舌戰咒罵者，聲言「我會企出嚟」，並預告「收到獎金同大家講」。

該名男網民本月2日透過社交平台facebook群組「香港公營房屋討論區」上傳一封由房屋署善用公屋資源分組發出的官方信件，內容指出：「本署已於2025年4月1日對你濫用公屋之舉報紀錄在案。若閣下的舉報能成功向濫用公屋單位的租戶發出『遷出通知書』，你將會被通知領取獎金及感謝狀。」樓主留言大讚：「政府非常好，我會企出嚟做二五仔，收到獎金再同大家講。」

帖文引發熱烈討論，部分網民留言咒罵樓主，涉及人身攻擊，但樓主均作出反擊。有網民侮辱他：「二五仔無咩好下場」、「小心生仔冇xx」、「房署出錢，你出命」、「睇住收尾果幾年」。樓主幽默地一一回應：「我好下場喎」、「我生女」、「爛命一條」、「你講你爸爸」。有網民揶揄他：「舉報成功買返枝金筆留念一下。」樓主回應：「買枝鐵筆。」