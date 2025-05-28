濫用公屋｜為3000蚊舉報90歲鄰居　房署一原因拒受理　港男被網民批「有報應」

房屋署1月15日推出「舉報濫用公屋獎」計劃，截至3月底共約1700宗參與，署方初步認為當中約700宗可跟進，成功舉報可獲最高3000元獎金及感謝狀。近日，一名港男在網上發帖，稱自己先後舉報兩名年長鄰居涉嫌濫用公屋，但房署以一理由拒絕受理。該男子氣憤下公開事件，卻遭網民批評，指他為了賺取獎金而失去良心，留言斥責「老人家都搞，你咁樣做會有報應」，樓主回覆留言指「歲數並不是犯罪的藉口」。

該名港男日前於Facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，指自己本月向房屋署舉報一名年過90的鄰屋伯伯，原因是他發現該名伯伯帶內地伴侶回單位居住，惟相關職員指伯伯已年屆90多歲，「屋邨經理話由得佢喎」，抱怨自己無法取得3000元現金獎勵，甚至現在經常被該名伯伯責罵。其後，樓主又發現同層的另一名年長女鄰居，疑帶了一位內地男子回單位過夜，因此他再一次向房署舉報，而屋邨經理的回覆指不會透露調查進展，令他不禁直呼「咁我幾時攞到三仟呀？？玩我咩！！」