濫用公屋｜為3000蚊舉報90歲鄰居　房署一原因拒受理　港男被網民批「有報應」

房屋署1月15日推出「舉報濫用公屋獎」計劃，截至3月底共約1700宗參與，署方初步認為當中約700宗可跟進，成功舉報可獲最高3000元獎金及感謝狀。近日，一名港男在網上發帖，稱自己先後舉報兩名年長鄰居涉嫌濫用公屋，但房署以一理由拒絕受理。該男子氣憤下公開事件，卻遭網民批評，指他為了賺取獎金而失去良心，留言斥責「老人家都搞，你咁樣做會有報應」，樓主回覆留言指「歲數並不是犯罪的藉口」。
該名港男日前於Facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，指自己本月向房屋署舉報一名年過90的鄰屋伯伯，原因是他發現該名伯伯帶內地伴侶回單位居住，惟相關職員指伯伯已年屆90多歲，「屋邨經理話由得佢喎」，抱怨自己無法取得3000元現金獎勵，甚至現在經常被該名伯伯責罵。其後，樓主又發現同層的另一名年長女鄰居，疑帶了一位內地男子回單位過夜，因此他再一次向房署舉報，而屋邨經理的回覆指不會透露調查進展，令他不禁直呼「咁我幾時攞到三仟呀？？玩我咩！！」
樓主反擊「歲數非犯罪藉口」
帖文一出引起大批網民討論，但大多批評樓主，指他為賺三千蚊獎金埋沒良心，「你會有報應的，九十幾都攪」、「隔離鄰舍唔搞事唔嘈未算數囉！咁大年紀畀佢安樂啲啦」、「做人唔好咁，啊伯啊婆都搞，小心X街X家X，為了三仟去咁盡」、「心地仲係惡毒」、「3000蚊都唔夠你睇醫生」。亦有網民指出，九十幾歲長者晚年有人陪伴應被理解不過，也有部分網友支持樓主做法，認為公屋資源有限，不可姑息違規，「好多人等緊上樓，可唔可以都可憐下呢班人？」、「支持樓主，我依家都間唔中舉報下人地濫用公屋單位」。
對此樓主回覆留言，指自己為獎金之外亦是為公義，「房署叫人舉報，如果你知道有人濫用公屋你都唔舉報，咁你就係同流合污」，又表示「歲數並不是犯罪的藉口」。