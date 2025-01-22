濫用公屋｜申訴公署建議為物管公司及保安推行獎勵計劃　提高參與度

政府積極打擊濫用公屋，申訴專員公署就當局打擊濫用公屋資源工作展開主動調查，包括建議針對物管公司及保安員推行獎勵計劃，令他們積極參與打擊公屋。

公署今日召開記者會，認同政府收回濫用公屋的成效，不過申訴專員陳積志指本著「沒有最好，只有更好」的精神，向房委會及房協提出31項建議，包括建議房委會向濫用公屋人士增加阻嚇力，應全面檢討提高檢控率的策略，探討如何在檢控時段內發現並搜集到足夠證據作出檢控。公署提議探討如何加強與內地及澳門相關部門溝通，更方便地獲取租戶是否擁有內地或澳門物業的資料；考慮制定針對物管公司及保安員的獎勵計劃，令他們積極參與打擊公屋；探討對濫用公屋租戶加重懲罰。