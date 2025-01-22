濫用公屋｜申訴公署建議為物管公司及保安推行獎勵計劃　提高參與度

政府積極打擊濫用公屋，申訴專員公署就當局打擊濫用公屋資源工作展開主動調查，包括建議針對物管公司及保安員推行獎勵計劃，令他們積極參與打擊公屋。
公署今日召開記者會，認同政府收回濫用公屋的成效，不過申訴專員陳積志指本著「沒有最好，只有更好」的精神，向房委會及房協提出31項建議，包括建議房委會向濫用公屋人士增加阻嚇力，應全面檢討提高檢控率的策略，探討如何在檢控時段內發現並搜集到足夠證據作出檢控。公署提議探討如何加強與內地及澳門相關部門溝通，更方便地獲取租戶是否擁有內地或澳門物業的資料；考慮制定針對物管公司及保安員的獎勵計劃，令他們積極參與打擊公屋；探討對濫用公屋租戶加重懲罰。
建議全面推行富戶政策
公署建議房協重新就全面推行富戶政策作出深入研究，並諮詢法律意見，認真探討用各種方法盡早將富戶政策涵蓋所有出租屋邨租戶。另外，房協應提醒所有職員不再向嚴重違反租約的租戶予以警告，應直接發出遷出通知書，並適時檢視新做法的推行情況。
對此，香港房屋協會對公署的建議表示感謝，將仔細研究並積極採納可行方案。房協表示，在加強打擊濫用公屋及確保善用公營房屋資源上，與政府的取態完全一致，將於今年4月推出「舉報濫用公屋奬」，亦正計劃以大約5年時間，將「富戶政策」涵蓋至轄下所有出租屋邨的租戶，並繼續投放資源，多管齊下打擊濫用公屋。