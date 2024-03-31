濫用公屋｜研仿「好市民獎」派3000元助舉報　羅淑佩：給少少收屋呢筆生意做得過

房屋署將由周二(2日)開始，向超過25萬個租戶派發「富戶政策」申報表及「居住情況申報表」，租戶須在今年5月底或之前交回，若有租戶濫用公屋或會被終止租約。房屋署署長羅淑佩今(31日)出席電視節目指，正積極籌備參考警方的「好市民奬」，設立大約3,000元獎金提供給市民舉報，又說「如果給少少獎勵就可以收返間公屋，呢筆生意做得過」。

羅淑佩說，正積極參考設立警方的「好市民奬」，為可以提供確切情報，令房屋署能成功收回被濫用單位的實名舉報人，提供約3,000元舉報獎賞，相關舉報必須實名制，而且房署人員會安排與舉報人面談，以免胡亂舉報，惟因人手有限，需時處理回收的超過25萬份新一輪申報表，故希望舉報獎賞計劃能於年內推出。她相信舉報的市民「唔係為錢」，而是可能有時是為「社會公義」。

租戶車輛算作資產

她又說，租戶擁有的車輛亦是資產之一，署方已經在公屋停車場加強巡查，特別是一些新入伙的屋邨。她特別指出在一些舊有屋邨，因租金較平，居民生活穩定，能夠購買汽車並不奇怪，但若一些新入伙的租戶，已擁有名車或掛有「中港牌」的車輛，則有可能是濫用公屋，署方會跟進調查。羅淑佩透露現時署方內部打擊濫用公屋的團隊，不少成員過往都曾任職紀律部隊。

被問到政府財政狀況欠佳，會否擔心每人派3,000元成本高，羅淑佩表示如果給予少少獎勵就可以令房署「收返間屋」，「呢筆生意做得過」。對於綠置居啟鑽苑早前有過百個單位「撻訂」，部分是「納米」單位。她回應指現時就擔心單位賣不出是言之尚早，惟該類細單位日後將不再興建，據她理解現時只餘下數十個細單位，將於2026年一個新落成的居屋樓盤推出。