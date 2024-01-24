熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-24 11:56:09

濫用公屋｜羅淑佩指非仇富　有人以公屋作髮型屋已收回單位

分享：
濫用公屋｜羅淑佩指非仇富　有人以公屋作髮型屋已收回單位

濫用公屋｜羅淑佩指非仇富　有人以公屋作髮型屋已收回單位

房屋署加強打擊濫用公屋，署長羅淑佩強調並非仇富的表現，而有個案在公屋經營髮型屋及在Airbnb網上平台出租公屋單位，均已被收回單位。

羅淑佩接受觀塘區議員柯創盛的網台訪問，提到有人誤解政府不想市民積累財富，不想市民改善生活環境。羅淑佩解釋打擊濫用公屋並非仇富，正正因為政府想幫助市民，在市民比較困難、入息不是最高時，可以透過住在公屋繳付便宜的租金儲錢，當改善經濟環境後可考慮在置業階梯上游，促進公屋流轉。

有個案在單位經營髮型屋

濫用公屋個案方面，羅淑佩提及有人用單位作髮型屋，事主覺得是幫街坊剪頭髮，但他收錢並頻繁做生意，經查證後已收回單位。另外，還有人將在Airbnb出租公屋單位，短租及長租都有，署方跟廣告「放蛇」，同樣收回單位。

羅淑佩以其他例子說明濫用公屋，例如丟空單位，當管理員巡視走廊時，發現每次單位都沒有動靜，信箱長期無人收信，發現蛛絲馬跡後會巡查。署方亦與其他政府部門，例如水務署合作，如有理由相信丟空單位，會查看單位用水情況。羅淑佩重申會酌情處理某些個案，例如出差、在公司宿舍居住一段時間、到外國讀書等，毋須擔心被收回單位。

虛報資料方面，有個案在申請公屋時，瞞報在新界鄉郊擁有土地。雖然沒有在土地建屋，羅淑佩指土地有價，在香港擁有一幅土地的價值，不會符合申請公屋的資格。至於不法活動，例如戶主的子女年少無知，在單位收藏違例藥物，不是戶主存心藏毒，亦會被扣15分，當扣滿16分就需搬離單位。

Ad Block
達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受