濫用公屋｜羅淑佩指非仇富　有人以公屋作髮型屋已收回單位

房屋署加強打擊濫用公屋，署長羅淑佩強調並非仇富的表現，而有個案在公屋經營髮型屋及在Airbnb網上平台出租公屋單位，均已被收回單位。

羅淑佩接受觀塘區議員柯創盛的網台訪問，提到有人誤解政府不想市民積累財富，不想市民改善生活環境。羅淑佩解釋打擊濫用公屋並非仇富，正正因為政府想幫助市民，在市民比較困難、入息不是最高時，可以透過住在公屋繳付便宜的租金儲錢，當改善經濟環境後可考慮在置業階梯上游，促進公屋流轉。

有個案在單位經營髮型屋

濫用公屋個案方面，羅淑佩提及有人用單位作髮型屋，事主覺得是幫街坊剪頭髮，但他收錢並頻繁做生意，經查證後已收回單位。另外，還有人將在Airbnb出租公屋單位，短租及長租都有，署方跟廣告「放蛇」，同樣收回單位。