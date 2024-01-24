濫用公屋｜羅淑佩指非仇富　有人以公屋作髮型屋已收回單位

房屋署加強打擊濫用公屋，署長羅淑佩強調並非仇富的表現，而有個案在公屋經營髮型屋及在Airbnb網上平台出租公屋單位，均已被收回單位。
羅淑佩接受觀塘區議員柯創盛的網台訪問，提到有人誤解政府不想市民積累財富，不想市民改善生活環境。羅淑佩解釋打擊濫用公屋並非仇富，正正因為政府想幫助市民，在市民比較困難、入息不是最高時，可以透過住在公屋繳付便宜的租金儲錢，當改善經濟環境後可考慮在置業階梯上游，促進公屋流轉。
有個案在單位經營髮型屋
濫用公屋個案方面，羅淑佩提及有人用單位作髮型屋，事主覺得是幫街坊剪頭髮，但他收錢並頻繁做生意，經查證後已收回單位。另外，還有人將在Airbnb出租公屋單位，短租及長租都有，署方跟廣告「放蛇」，同樣收回單位。
羅淑佩以其他例子說明濫用公屋，例如丟空單位，當管理員巡視走廊時，發現每次單位都沒有動靜，信箱長期無人收信，發現蛛絲馬跡後會巡查。署方亦與其他政府部門，例如水務署合作，如有理由相信丟空單位，會查看單位用水情況。羅淑佩重申會酌情處理某些個案，例如出差、在公司宿舍居住一段時間、到外國讀書等，毋須擔心被收回單位。
虛報資料方面，有個案在申請公屋時，瞞報在新界鄉郊擁有土地。雖然沒有在土地建屋，羅淑佩指土地有價，在香港擁有一幅土地的價值，不會符合申請公屋的資格。至於不法活動，例如戶主的子女年少無知，在單位收藏違例藥物，不是戶主存心藏毒，亦會被扣15分，當扣滿16分就需搬離單位。