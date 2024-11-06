濫用公屋｜羅淑佩：舉報計劃可掀較隱蔽個案 非要趕絕逼遷所有「富戶」

房委會明年1月將推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報，令房屋署成功收回單位的實名舉報人士提供3000元獎賞及感謝狀作為嘉許。房屋署署長羅淑佩接受港台訪問表示，坊間有人指計劃會鼓勵舉報文化，她指較容易偵查的濫用公屋個案過去一段時間已被找出，餘下一些較隱蔽個案需透過市民舉報提供線索。署方數據亦顯示，以舉報方式找出的濫用公屋個案，有一定成功率。

她引數據指將去年首階段8.8萬戶申報個案於土地註冊處作配對後，在報稱沒有在本港擁有住宅物業的住戶中，發現部分戶主或者家庭成員擁有物業，百分比大約是0.5%，但同一時間收到的舉報個案中，找出有住戶擁有住宅物業的成功率約有1.5%，兩者相差3倍，顯示舉報方法能提供更好線索，協助署方提升打擊濫用公屋效率。