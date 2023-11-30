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2023-11-30 10:49:56

濫用公屋｜首批8.8萬公屋戶申報今日截止　羅淑佩：考慮以實質獎勵鼓勵舉報

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首批8.8萬公屋戶申報今日截止　羅淑佩料會找到很多個案

首批8.8萬公屋戶申報今日截止　羅淑佩料會找到很多個案

今年10月起，公屋住戶須每2年向房委會申報居住情況及有否擁有香港住宅物業，房屋署早前派出首批8.8萬份申報表，今日是交表的截止限期。房屋署署長羅淑佩在電台節目表示，署方收回表格後會抽查，強調「一有人力就會做」，預期將會找到很多擁有物業的個案。羅淑佩指正考慮是否以金錢等實質獎勵，鼓勵舉報濫用公屋的個案。

羅淑佩說去年有180戶公屋單位是透過舉報，再作追查之下收回， 當中有人「大義滅親」，舉報公屋戶親友持有物業，將單位當成貨倉等。她指需要聆聽公眾意見，決定會否增加居民舉報的誘因，知道社會很關注出租公屋個案，而靠舉報及線索追查很重要，但亦留意到有意見認為，不要鼓勵舉報文化或「互篤」等，當局需要取得平衡。

羅淑佩指署方隨機抽查2.5萬戶，其中59戶擁有本地住宅物業，當中4名已經破產，相關物業屬於銀主盤，不會被要求遷離，其餘50多宗個案部分可能有類似情況，亦可能屬於遺產繼承或離婚前持有的物業，署方將繼續跟進。

「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖）

截至本月27日，房屋署共收回近7.5萬份申報表，收回率約85%，羅淑佩提醒如果不交表或蓄意拒絶申報，最嚴重可被即時終止租約。羅淑佩說，如果租戶有證據證明未能在限期前交表，例如不適要留在醫院，或被公司派駐到外地公幹等，署方會酌情處理，但強調必須有證據支持說法。

有公屋租戶擁住宅物業及舖位

另外，她說在收到的舉報中，有公屋租戶在內地擁有物業，署方向內地部門查證後，發現有關租戶不單有內地物業，更有商舖收租，署方已向其發出遷出通知書，而租戶亦已提出上訴。

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有信心今年收回更多濫用公屋單位

羅淑佩指出，署方近年不斷加強打擊濫用公屋，去年收回約2,200個單位，今個財政年度，由今年4月至11月為止，已成功追回約2,000宗個案，有信心今年收回單位數目一定多過去年。

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