濫用公屋｜首批8.8萬公屋戶申報今日截止　羅淑佩：考慮以實質獎勵鼓勵舉報

今年10月起，公屋住戶須每2年向房委會申報居住情況及有否擁有香港住宅物業，房屋署早前派出首批8.8萬份申報表，今日是交表的截止限期。房屋署署長羅淑佩在電台節目表示，署方收回表格後會抽查，強調「一有人力就會做」，預期將會找到很多擁有物業的個案。羅淑佩指正考慮是否以金錢等實質獎勵，鼓勵舉報濫用公屋的個案。

羅淑佩說去年有180戶公屋單位是透過舉報，再作追查之下收回， 當中有人「大義滅親」，舉報公屋戶親友持有物業，將單位當成貨倉等。她指需要聆聽公眾意見，決定會否增加居民舉報的誘因，知道社會很關注出租公屋個案，而靠舉報及線索追查很重要，但亦留意到有意見認為，不要鼓勵舉報文化或「互篤」等，當局需要取得平衡。

羅淑佩指署方隨機抽查2.5萬戶，其中59戶擁有本地住宅物業，當中4名已經破產，相關物業屬於銀主盤，不會被要求遷離，其餘50多宗個案部分可能有類似情況，亦可能屬於遺產繼承或離婚前持有的物業，署方將繼續跟進。