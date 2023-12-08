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2023-12-08 17:02:17

濫用公屋｜3000戶逾期未交申報表　房署指倘蓄意拒報必收屋

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房屋署今年10月起要求所有公屋租戶，在入住公屋後每兩年便須申報居住及在港擁有住宅物業狀況，首批申報上月底截止。房署回覆指，在發出約8.8萬份申報表中，已收回逾8.5萬份，即仍有約3,000租戶未申報。房署強調若租戶蓄意拒報或證實濫用公屋，定必終止租約。房委會資助房屋小組主席黃碧如估計，未交表數字比例上不算高，當中部分或因年邁體弱未交表。

記者︰曾偉龍

房署今年10月起要求所有公屋租戶，在入住公屋後每兩年申報居住情況，以及是否擁有香港住宅物業，同月向8.8萬租戶發出首批申報表，要求於11月30日或以前交回表格申報。房署回覆《am730》指，房署最終收回逾8.5萬份申報表，佔總數約98%，即房署在截止日單日收回約4,000份申報表，惟仍有約3,000戶租戶逾期未交表。

拒絕或欠交申報表可終止租約

根據申報安排，租戶若拒絕或欠交申報表，房委會可向租戶發出遷出通知書終止租約。房署回覆指，將審慎處理仍未交回申報表的個案，以各種方法聯絡租戶，審視他們是否有特殊情況或隱衷而未能準時交表，如租戶蓄意拒絕申報或證實濫用公屋，定必終止租約。房署署長羅淑佩上月曾舉例指，若租戶在申報期內長期公幹或住院，房署會作人性化處理。

房委會資助房屋小組主席黃碧如相信，3,000戶未交表的租戶中，或有部分屬於年紀老邁或體弱租戶，未必故意拒交，相信房署跟進時會查詢未交表的原因，並檢討哪種群組租戶在申報上有特殊需要，可於未來的申報周期中改善安排，理順申報程序。她又認為，最終未交表的數字在比例上不算高，但很難估計當中有多少戶最終需要交還公屋。

「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖） 「朗然」及今年推售的安達臣道居屋項目單位面積、售價、平均呎價及入伙時間 （am730製圖）

今年4月至11月已收回2000個單位

房署近年加強打擊濫用公屋，上年度共收回約2,200個單位。羅淑佩早前透露，今年4月至11月共8個月間，已收回2,000個單位。黃碧如表示，加強打擊濫用會增加回收單位，但收回單位並非目的，「房委會唔係因為（公屋輪候冊）條隊長，就係收返單位，等單位增加」，因公屋資源涉及公帑運用，有必要運用資源加強執法，確保公共資源不會被濫用。她又估計，隨房署加強打擊濫用，以及媒體報道，相信濫用公屋的租戶會收斂，或主動交回單位，未來申報周期的濫用數字或會減少。

根據房委會計劃，由於公屋戶超過80萬戶，居住及物業狀況申報需分批進行，並會與「富戶政策」申報同期進行，於今年10月起至2025年10月，每逢10月及4月向租戶發出申報表，居住未滿10年的租戶只需提交居住及物業狀況申報，住滿10年的租戶同時需提交「富戶政策」下要求的申報表。

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