濫用「兩蚊搭車」 3年累計2.5萬宗 期內僅37宗被定罪

俗稱「兩蚊搭車」優惠的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，過去3年，政府連同運輸業界發現共約2.5萬宗懷疑濫用個案。勞工及福利局長孫玉菡昨書面回覆立法會議員提問時指，期內港鐵有逾2.4萬宗懷疑濫用2元乘車優惠個案，港鐵提出23宗檢控，專營巴士的74宗懷疑濫用個案中，亦只有2宗轉交警方跟進。

為防止計劃被濫用，當局指，運輸署一直有聯同交通營辦商做實地監察調查，而各公共交通營辦商亦會做執行查票，過去2020及2021年每年均有約一萬宗懷疑濫用的個案，而去年則降至4,000宗。

當局指，運輸署一直要求參與計劃的公共交通營辦商加強執行查票及查核乘客身份的工作，並嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則。港鐵公司若發現有不合資格的乘客享用優惠票價，會要求有關乘客繳交附加費，甚至對其作出檢控。但過去3年作出檢控個案僅23宗，而完成定罪的個案則37宗。營辦商及八達通卡公司每年就2元優惠計劃的乘搭紀錄及票價差額，提交由獨立核數師的鑑證及審計報告。運輸署在檢視相關報表時，曾發現6宗異常個案，已轉交警方跟進；2宗個案在警方調查後，未有發現可疑，其餘4宗仍在調查。

