瀑布灣女屍｜印尼女疑被謀殺 外藉男疑兇與妻逃內地再回港被捕 死者非疑兇女傭

警方重案組接手調查華富邨瀑布灣公園女屍案 有線新聞畫面

鄰近華富邨的香港仔瀑布灣公園，昨日（28日）早上在瀑布底部發現一具女屍懷疑遇溺身亡，消息指事主是一名印尼女子。警方經調查後初步相信事件有可疑，交由港島總區重案組接手跟進，循謀殺方向跟進調查及追緝一名涉案男子，相信對方已潛逃內地。 【21:18更新】 警方今晚(29日)交代案情指，於周一早上(28日)接報，一名女子被發現倒臥在香港仔瀑布灣公園，警方及救援人員到場證實女子已明顯死亡，而女死者約25歲來自東南亞，在港任職家庭傭工。警方經調查後，鎖定一名持香港身份證的34歲外籍男子，但到達其位於鴨脷洲的居所時，男子與36歲香港妻子已離開香港前往內地。兩人於今日下午5時乘高鐵回到香港，被警方分別以「涉嫌謀殺」及「協助罪犯」罪拘捕。

死者非疑兇女傭 警方指，暫未發現兩被捕人有精神病紀錄，而死者與男子認識，但並非其女傭，兩人於事發前一天(27日)的晚上11時一同坐的士到達現場，並去到瀑布上；男子30分鐘後匆匆離場，而女死者翌日在瀑布被發現。警方正調查男子犯案動機、與死者關係、在內地做了甚麼、為何會回港等事宜，仍有待調查。 據了解，被捕男子與妻子結婚後來港定居，為英國籍商人，現與妻兒同住鴨脷洲海怡半島一單位。至於女死者則為一名印尼籍女子，來港3至4年，任職家庭傭工，早前已經完約，正準備到新僱主的家中上班。女死者與男被捕人認識數年，不時相約外出見面，事發當日二人相約在海怡半島港鐵站會合後，之後乘搭的士前往瀑布灣「短聚」。他們下車後相當熟路，似乎並非首次到場。

港島總區刑事總部警司冼國明

警高空搜查隊瀑布頂游繩搜證 警方今日(29日)拘捕一男一女，其中男子涉嫌謀殺被捕，而女子則涉嫌協助罪犯，他們現正被扣留調查。消息指，被捕二人為夫婦關係，今日黃昏於西九龍高鐵站被警方拘捕。 今日（29日）早上，大批重案組探員及軍裝警員重返瀑布灣公園調查，並封鎖公園內通往瀑布及燒烤區的小路，數名高空搜查隊人員帶備工具到場，在瀑布頂游繩而下搜證。 昨早7時50分，警方接獲公園職員報案，指在發現一名女子倒臥瀑布底懷疑遇溺，身體呈僵直狀態，穿著黑色裇衫、赤足雙腳，救護員經檢驗後證實她現場不治。警員檢獲一張八達通、一串鎖匙等個人物品。