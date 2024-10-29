瀑布灣女屍｜菲籍女疑被謀殺 疑兇潛逃內地再回港後落網 警拘一對夫婦 死者非疑兇的女傭

警方重案組接手調查華富邨瀑布灣公園女屍案 有線新聞畫面

鄰近華富邨的香港仔瀑布灣公園，昨日（28日）早上在瀑布底部發現一具女屍懷疑遇溺身亡，消息指事主是一名約30多歲的菲律賓女子。警方經調查後初步相信事件有可疑，交由港島總區重案組接手跟進，正循謀殺方向跟進調查，追緝一名涉案男子，相信對方已潛逃內地。 【21:18更新】 警方向傳媒解釋案情指，警方昨日(28日)接報，稱一名女子被發現倒臥在香港仔瀑布灣公園，當場證實不治。經調查後，已鎖定一名持香港身份證的34歲外籍男子，但到達其位於鴨脷洲的居所後，發現男子與36歲香港妻子已離開香港前往內地，但兩人於今日下午5時回到香港，並立即被警方分別以「涉嫌謀殺」及「協助罪犯」罪拘捕。



港島總區刑事總部警司冼國明指，受害人來自東南亞國家，年齡25歲，已來港三至四年，從事家庭傭工工作；她額頭同腦後有創傷，傷口由兩厘米至四厘米不等，四肢輕微損傷，而衣服財物完整；經法醫調查後確認女死者頭部有硬物撞擊，事後在水中溺斃。 死者非疑兇的女傭 他又指，暫未發現兩被捕人有精神病紀錄，而男子與死者認識，但並非其女傭，兩人於事發前一天(27日)的晚上11時一同坐的士到達現場，並去到瀑布上；男子30分鐘後匆匆離場，而女死者翌日在瀑布被發現。冼國明表示，調查定如火如荼地進行，男子的犯案動機、與死者關係、在內地做了甚麼、為何會回港等事宜，仍有待調查。

港島總區刑事總部警司冼國明

警方今日(29日)拘捕一男一女，其中男子涉嫌謀殺被捕，而女子則涉嫌協助罪犯，他們現正被扣留調查。消息指，被捕二人為夫婦關係，今日黃昏於西九龍高鐵站被警方拘捕。 警高空搜查隊瀑布頂游繩搜證 今日（29日）早上，大批重案組探員及軍裝警員重返瀑布灣公園調查，並封鎖公園內通往瀑布及燒烤區的小路，數名高空搜查隊人員帶備工具到場，在瀑布頂游繩而下搜證。 昨早7時50分，警方接獲公園職員報案，指在發現一名女子倒臥瀑布底懷疑遇溺，身體呈僵直狀態，穿著黑色裇衫、赤足雙腳，救護員經檢驗後證實她現場不治。警員檢獲一張八達通、一串鎖匙等個人物品。