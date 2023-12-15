瀕危動植物條例附錄修訂今生效 大部分魚翅及紅景天出入口要有許可

《保護瀕危動植物物種條例》附錄修訂今日生效，新修訂下，市場上大部分用作魚翅的物種均會受到管制；植物紅景天亦被納入管制範圍。此外，多款淡水龜如大鱷龜等同納入規管。漁護署呼籲，市民購買相關物種貨品前，應先向店舖查詢是否擁有許可證及來源證明，以免誤墮法網。海關則提醒，市民外遊攜帶手信及紀念品回港時，須確保這些物品不屬受管制的瀕危物種，以免觸犯法例。 漁護署瀕危物種保護主任劉苑容表示，政府今次修訂《保護瀕危動植物物種條例》(第586章)，主因《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄所列的瀕危物種清單有增減及其他更改，故作相應修訂。修訂涉及淡水龜、鯊魚、海參及木材等多個物種。根據條例，除獲得豁免或另有規定外，進口、出口、再出口、從公海引進或管有受保護物種，包括部分或衍生物均受許可證規管。

劉苑容指，今次修訂包括真鯊科所有種、雙髻鯊科所有種、犁頭鰩科所有種都會被列入附錄二，即市場上大部分用作魚翅的物種均會被納入管制。紅景天，紅景天屬所有種已被列入附錄二，包括指定所有的部分和衍生物，例如一些紅景天的粉末；而其種子、花粉及經包裝並隨時可供零售貿易的製成品則除外。她補充指，被列入附錄二的非活生標本，即魚翅和紅景天粉末，在本地的買賣不需要領有管有許可證。但任何人在未獲所需許可證的情況下而進出口附錄二物種的貨物，均屬違法。