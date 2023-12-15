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2023-12-15 04:31:40
日報

瀕危動植物條例附錄修訂今生效 大部分魚翅及紅景天出入口要有許可

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魚翅

新修訂下大部分魚翅受管制。

《保護瀕危動植物物種條例》附錄修訂今日生效，新修訂下，市場上大部分用作魚翅的物種均會受到管制；植物紅景天亦被納入管制範圍。此外，多款淡水龜如大鱷龜等同納入規管。漁護署呼籲，市民購買相關物種貨品前，應先向店舖查詢是否擁有許可證及來源證明，以免誤墮法網。海關則提醒，市民外遊攜帶手信及紀念品回港時，須確保這些物品不屬受管制的瀕危物種，以免觸犯法例。

漁護署瀕危物種保護主任劉苑容表示，政府今次修訂《保護瀕危動植物物種條例》(第586章)，主因《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄所列的瀕危物種清單有增減及其他更改，故作相應修訂。修訂涉及淡水龜、鯊魚、海參及木材等多個物種。根據條例，除獲得豁免或另有規定外，進口、出口、再出口、從公海引進或管有受保護物種，包括部分或衍生物均受許可證規管。

劉苑容指，今次修訂包括真鯊科所有種、雙髻鯊科所有種、犁頭鰩科所有種都會被列入附錄二，即市場上大部分用作魚翅的物種均會被納入管制。紅景天，紅景天屬所有種已被列入附錄二，包括指定所有的部分和衍生物，例如一些紅景天的粉末；而其種子、花粉及經包裝並隨時可供零售貿易的製成品則除外。她補充指，被列入附錄二的非活生標本，即魚翅和紅景天粉末，在本地的買賣不需要領有管有許可證。但任何人在未獲所需許可證的情況下而進出口附錄二物種的貨物，均屬違法。

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漁護署 瀕危物種保護主任 劉苑容

漁護署瀕危物種保護主任劉苑容(右)介紹條例修訂情況。

多款淡水龜受規管
購買前應留意許可證明

今次修例涉及多款淡水龜，包括附錄一及附錄二的物種，例如在寵物市場常見的大鱷龜、擬鱷龜、楓葉龜、俗種蛋龜的窄橋麝香龜和動胸龜屬所有種，均列入附錄二，受到許可證制度的規管。市民購買種前應向店舖查詢其是否管有許可證，以及來源證明，確保龜隻來源合法。

不時有旅客攜帶瀕危物種入境。根據海關數字，截至11月，涉及瀕危物種的案件有379宗，較去年全年多約30%，當中經客運渠道緝獲的案件達250宗，較去年全年的150宗，增加約67%。海關機場科航空旅客第二組指揮官劉良智表示，379宗案件中有263人被捕，總貨值近8千萬元。他指今年2月恢復通關後，經旅客渠道緝獲的瀕危物種個案亦明顯上升，主要涉及旅客在未經許可下攜帶瀕危物種回港，包括花旗參、蘭花、石斛、乾海參及受管制的海馬；亦有機場旅客從巴西帶魚翅、從美加帶花旗參，或從尼日利亞帶象牙製品作為紀念品被海關發現，涉案人士大多將瀕危物種放在行李內帶回港自用。

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