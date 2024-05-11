旅發局繼5月1日煙火表演後，今日（11日）晚上8時在灣仔海濱對出海面安排無人機表演，以下周佛誕和太平清醮兩大傳統節慶為設計重點，推廣傳統特色。屆時有1000架無人機將於維港上空約90米拼湊出多幅傳統節慶動態圖案。旅發局介紹了兩個最佳觀賞位置，並在指定時間安排雪糕車免費派雪糕。
以佛誕和太平清醮為設計重點
無人機表演將於5月11日晚上8時在灣仔海濱對出海面上演，全長約10分鐘。由1,000架無人機拼湊出多幅以傳統節慶為主題的動態圖案，包括巨大平安包、大包山、太平清醮花牌、醒獅、平安結。
九龍半島未能觀賞
旅發局公布無人機表演欣賞攻略，最佳觀賞位置為灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」【黃色區域】，其他位置或視線受阻，現場將同步播放表演音效。灣仔碼頭上蓋屆時不開放予公眾使用，其他灣仔海濱位置，包括灣仔碼頭以西一帶海濱長廊、金紫荊廣場、北角東岸公園，因視線受阻未能清晰觀賞無人機表演，九龍半島亦未能觀賞無人機表演。
屆時旅發局將安排數輛雪糕車，於晚上6時至8時向公眾及旅客免費派發雪糕，增添節慶氣氛。派發地點為灣仔碼頭入口旁【橙色區域】，每人可獲派雪糕一杯，數量有限，派完即止。
灣仔海濱無人機表演詳情
表演日期：5月11日（六）
表演時間：晚上8時，表演長約10分鐘
前往方法：
• 從灣仔會展站A2出口起步，約5分鐘即可到達
• 從灣仔渡輪碼頭步行前往，只需3分鐘
• 從銅鑼灣港鐵站C出口，經堅拿道西天橋前往，步程約10分鐘