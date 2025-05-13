灣仔兩死車禍整形名醫不治 女的士司機稱睇錯燈釀悲劇囚兩年

現年35歲的士司機郝逸琛，2024年1月14日，在灣仔接載整形外科名醫何維新及一名女乘客到北角途中，涉衝紅燈被一輛駛經的城巴攔腰撞上，車上兩乘客死亡。(資料圖片)

現年35歲的兼職女的士司機，去年初在灣仔接載整形外科名醫何維新及一名女乘客到北角途中，涉衝紅燈被一輛駛經的城巴攔腰撞上，車上兩乘客死亡。女司機今日(12日)在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡罪，求情稱她因看錯燈釀悲劇，感到非常內疚。暫委法官蘇文隆指，被告過往有不小心駕駛的紀錄，案發時紅燈亮起12秒後仍違反燈號駛入路口，導致兩名乘客死亡，故本案屬職業司機看錯燈的慘劇，並以3年為量刑起點，因被告認罪而減刑至入獄2年，並要吊銷駕駛執照5年，及須從新考牌。

女被告郝逸琛承認於2024年1月14日，在港灣道與菲林明道交界在道路上危險駕駛的士，引致女子宓圓圓及男子何維新死亡。

案情指，女被告當日晚上9時20分經菲林明道天橋朝港灣道交界方向行駛時，在紅燈亮著時駛出路口，一輛巴士當時沿港灣道東行入交界時見狀煞車，仍收掣不及撞到的士的左邊車身，並將的士推至接近花槽，巴士車頭、的士左邊車身均大幅損毀。被告等人將的士內的兩名乘客拉出，惟他們送院搶救後不治。被告接受警方查問時稱她當時正接載兩名乘客往北角，在菲林明道天橋時看見綠燈才駛出路口。

被告曾有一次不小心駕駛紀錄、2次交通定額罰款，其中一次為沒有遵守交通燈號。

兼職拳擊運動員 曾代表香港出賽

辯方求情指，被告原想投考紀律部隊如警隊及懲教署，但未有成功，她任職業安全督導員多年，考取多項專業資格包括急救、港鐵鐵路安全初階課程等，她亦是一名兼職拳擊運動員，並曾代表香港出賽。

案發前被告的二姊懷孕產子，她想雙親安享晚年，周末當兼職司機幫補家計，惟因「睇錯燈」釀悲劇，她亦無法作解釋何故，並感到非常內疚和自責，亦想向死者親友致歉。被告在意外中亦有受傷，至今仍隱隱作痛，她在意外後長期失眠，需服食抗抑鬱安眠藥，並定期接受精神科治療。