灣仔區域法院月底起實施安檢　西九法院所有法庭設閉路電視

司法機構今(14日)宣布，灣仔法院大樓的區域法院，將於10月28日起實施保安檢查措施，而現時在西九龍法院大樓公眾地方使用閉路電視攝錄的安排，將於10月17日起擴展至大樓內所有法庭。司法機構發言人表示，安檢程序旨在防止違禁物品，例如刀、剪刀和液體等，被帶進法院大樓的受管制範圍。

安檢區設於公眾入口

灣仔法院大樓保安檢查措施將於2樓、4樓、5樓，以及7至12樓的區域法院樓層實施，安檢區設於相關樓層法庭大堂的公眾入口。法庭使用者須遵從司法機構職員和保安人員的指示，在進入該等樓層的受管制區域(包括法庭、法庭大堂及相關設施)前，先接受保安檢查，包括接受手提金屬探測器探測及檢查隨身物品。

而法院大樓的恒常使用者(主要包括律師代表和傳媒)可使用專用通道接受檢查，以便進入受管制區域。基於保安考慮，法庭使用者不得攜帶水或飲品，進入區域法院的受管制區域。司法機構將在受管制區域內提供飲用水，並鼓勵法庭使用者自備水杯。法庭使用者亦可使用設於受管制區域內的自動販賣機購買飲品。

此外，基於保安和法庭運作需要，現時在西九龍法院大樓公眾地方使用閉路電視攝錄的安排，將於10月17日起適用於大樓內所有法庭，以進一步防止法庭內違規行為或事件。法庭內會張貼告示，讓法庭使用者知悉有關裝設。司法機構會視乎運作經驗，逐步將相關安排推展至其他法院大樓的法庭。