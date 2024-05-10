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2024-05-10 17:07:21

灣仔周六晚8時無人機表演　搶靚位及免費雪糕攻略

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灣仔周六晚8時無人機表演　搶靚位及免費雪糕攻略（am730製圖）

灣仔周六晚8時無人機表演　搶靚位及免費雪糕攻略（am730製圖）

旅發局繼5月1日煙火表演後，本周六（11日）晚上8時在灣仔海濱對出海面安排無人機表演，以下周佛誕和太平清醮兩大傳統節慶為設計重點，推廣傳統特色。屆時有1000架無人機將於維港上空約90米拼湊出多幅傳統節慶動態圖案。旅發局介紹了兩個最佳觀賞位置，並在指定時間安排雪糕車免費派雪糕。

以佛誕和太平清醮為設計重點

無人機表演將於5月11日晚上8時在灣仔海濱對出海面上演，全長約10分鐘。由1,000架無人機拼湊出多幅以傳統節慶為主題的動態圖案，包括巨大平安包、大包山、太平清醮花牌、醒獅、平安結。

灣仔周六晚8時無人機表演　搶靚位及免費雪糕攻略

灣仔周六晚8時無人機表演　搶靚位及免費雪糕攻略

九龍半島未能觀賞

旅發局公布無人機表演欣賞攻略，最佳觀賞位置為灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」【黃色區域】，其他位置或視線受阻，現場將同步播放表演音效。灣仔碼頭上蓋屆時不開放予公眾使用，其他灣仔海濱位置，包括灣仔碼頭以西一帶海濱長廊、金紫荊廣場、北角東岸公園，因視線受阻未能清晰觀賞無人機表演，九龍半島亦未能觀賞無人機表演。

屆時旅發局將安排數輛雪糕車，於明日晚上6時至8時向公眾及旅客免費派發雪糕，增添節慶氣氛。派發地點為灣仔碼頭入口旁【橙色區域】，每人可獲派雪糕一杯，數量有限，派完即止。

無人機表演 無人機表演 旅發局5.11將舉辦無人機表演　設「空中包山」及巨型「平安包」圖案 旅發局5.11將舉辦無人機表演　設「空中包山」及巨形「平安包」圖案 旅發局5.11將舉辦無人機表演　設「空中包山」及巨形「平安包」圖案 旅發局5.11將舉辦無人機表演　設「空中包山」及巨形「平安包」圖案

灣仔海濱無人機表演詳情

表演日期：5月11日（六）
表演時間：晚上8時，表演長約10分鐘

前往方法：

• 從灣仔會展站A2出口起步，約5分鐘即可到達
• 從灣仔渡輪碼頭步行前往，只需3分鐘
• 從銅鑼灣港鐵站C出口，經堅拿道西天橋前往，步程約10分鐘
 

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