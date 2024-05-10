灣仔周六晚8時無人機表演 搶靚位及免費雪糕攻略（am730製圖）

旅發局繼5月1日煙火表演後，本周六（11日）晚上8時在灣仔海濱對出海面安排無人機表演，以下周佛誕和太平清醮兩大傳統節慶為設計重點，推廣傳統特色。屆時有1000架無人機將於維港上空約90米拼湊出多幅傳統節慶動態圖案。旅發局介紹了兩個最佳觀賞位置，並在指定時間安排雪糕車免費派雪糕。

以佛誕和太平清醮為設計重點

無人機表演將於5月11日晚上8時在灣仔海濱對出海面上演，全長約10分鐘。由1,000架無人機拼湊出多幅以傳統節慶為主題的動態圖案，包括巨大平安包、大包山、太平清醮花牌、醒獅、平安結。