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2023-10-02 15:00:00

灣仔夜市煙花期間停業 何文堯認之前「說錯話」 市集整體安排有改善空間

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灣仔海濱的夜市「海濱藝遊坊」今晚結束。

灣仔海濱的夜市「海濱藝遊坊」今晚結束。

灣仔海濱的夜市「海濱藝遊坊」今晚結束，配合國慶煙花匯演昨日（1日）在中段時間需暫停營業於下午5時暫停至晚上9時45分重開。海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組主席何文堯日前稱，檔主與政府簽約已知悉當日需停業，及後發展局發聲明澄清，招募攤檔之時政府仍未確立國慶當天的煙花匯演安排。何文堯今日（2日）於商業電台節目《在晴朗的一天出發》承認自己說錯話，「一手資料唔係掌握好多」，但昨日所見相關安排令市民享受，希望大家不要糾纏這個議題。

 

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何文堯︰自己之前不是太掌握海濱藝遊坊一手資料

何文堯表示，海濱事務委員會屬於諮詢組織，就海濱相關事宜向政府提供意見，自己並無參與今次灣仔夜市的策劃工作，其後與海濱事務委員會主席吳永順主動向主辦方了解，承認自己之前不是太掌握一手資料；又稱「發展局都已經出了正式回應，我們一手資料不是掌握到很多，本身說錯了當然由我本人負責。我當時以為是這樣、這個是我的錯誤，對不對？我就希望不要再糾纏這個議題，我說錯了就是我說錯了，我自己負責。」

海濱藝遊坊整體上仍有可以改善地方

何文堯又稱，夜市整體上仍有可以改善地方，包括附近指示不清晰，垃圾滿地等，以及垃圾滿地等問題，不過他認為承辦商已經盡力清理垃圾，亦理解在人多情況下較難清理。

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