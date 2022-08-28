灣仔大榮華圍村菜結業 韜韜抗疫守業3年：看不到市道復甦曙光

屹立灣仔逾半世紀的大榮華圍村菜(灣仔店)今晚結業！食神「韜韜」梁文韜向幫襯多年的老顧客道別，祝願他們「飲和食德、身體健康！」。韜韜坦言抗疫守業3年，與其無了期等待，伙記又年紀大，不如圓滿結束。對於灣仔店結業，他笑言：「我依家又唔係爭人周身債，(如果)仲要撲水遣散伙記咁就淒涼啲。」他又不忘宣傳，著食客毋須傷心，想繼續吃到圍村菜，歡迎隨時到元朗總店，強調講正宗「元朗最正宗」，又大賣廣告：「連續13年獲米芝蓮推介！」
韜韜：攞咩去補貼？
對於結業，韜韜較為豁達，笑言選擇結業，自己「唔係爭人周身債」，只是守業3年看不到市道復甦曙光，加上不少上了年紀的伙記「捱義氣」幫手，倒不如作圓滿結束遣散。他又指年輕的員工被其他食肆吸納，不愁生計。他坦言：「如果唔係疫情，相信唔會有呢一日(結業)。」他又憶述：「我做平、靚、正㗎嘛，好適合旅行團，灣仔店對出就是會展，晚上有觀光船，旅行團5點來、5點半就去維港夜遊，起碼20圍，唔好多吖，做番2萬幾銀生意，日日係咁喎！之後6點可做正常晚市客人，即係已做多輪生意，但疫情呢3年死啦！」他透露僅靠過去董事買入附近的鋪位收租補貼，「但依家成條街靜晒，幾多吉舖，7間舖3間租唔出，一間(租金)幾十萬，無咗，攞咩去補貼？」對於復甦，他直言「講咗3年，阿『超哥』(特首李家超)依家都未俾到(開關)日子，林鄭都完咗(任期)」。他指，元朗總店仍會維持圍村菜特色，自己亦會「守住元朗」，歡迎食客繼續支持，祝願大家健康。
即睇灣仔大榮華圍村菜最後一晚營業情況
食客專程到場留影
大榮華圍村菜(灣仔店)本月8日宣布營業至今日(28日)，有不少食客把握最後機會用餐，也有來自屯門的食客專誠「過海」來道別，他們均熱愛酒樓的圍村菜、豬油撈飯和豬潤燒賣等。其中關先生未進入門口，已急不及待取出手機為店面拍照留影。他滔滔不絕談及大榮華的回憶，「呢間好食呀，我食咗幾廿年，我50幾歲，由細食到大，依家驚膽固醇」，又指著門口幾圍枱，憶述幾十年來一家人大部分用餐的位置。他指因家中長輩居於灣仔附近，所以一家逢年過節均會到來食飯。被問會否改到元朗總店繼續光顧，他指「耐唔耐啦，但老人家(出行)唔方便，全部都七、八十歲喇，(佢哋)唔會去元朗㗎啦。」
食客期望重開
感可惜的也包括年輕一輩，符先生、謝先生和吳小姐疫情前恆常每月一次來此飯聚，坦言：「慣咗嚟呢度，」眾人笑言已食出感情和回憶，並期望會重開，「蓮香樓都執咗兩、三次啦。」然而未必會改到元朗店作為新的聚腳點，「地點便利都好重要。」他們認為酒樓市道差要結業，難一概而論是否防疫措施太猛烈，但措施或多或少令市道氣氛欠佳。