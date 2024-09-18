灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝)

屹立灣仔太原街30年的日昇玩具，今日(18日)迎來最後一天的營業。記者今午來到該店，只見店內擠得水洩不通。不少幫襯玩具店多年的老街坊特意前來「送別」，懷緬一番。日昇玩具負責人王太直言不捨與街坊的多年情誼，心情「猶如讀完書畢業」。 日昇玩具在中秋節翌日迎來最後一個營業日，《am730》記者下午到訪該店，發現店內擠滿了顧客，貨架上部分貨品如玩具車，已清得七七八八。不少貨品及文具均減價拋售，顧客低頭忙着選購心頭好，也有人抱着大包小包滿載而歸。

「希望可以買得完啦，咁我唔使做咁多嘢嘛。」負責人王太笑言。王太表示，今天見到不少老顧客及街坊前來光顧，感動之餘卻也十分不捨。她說，在灣仔營業多年，與不少街坊都建立了深厚情誼，心裡滿是不捨；又形容心情「如讀完書畢業」。王太表示，「自己都大大哋」，接下來打算稍作休息。

老顧客特意由新界前來懷緬 居於新界的楊先生特意帶同兒子前來購買玩具。他與兒子一起選購了玩具車及模型等玩具。楊先生表示，自己光顧了日昇多年，「細細個已經喺度買玩具，呢條街買玩具比較平」，得知日昇今日最後一天營業，特意與兒子前來光顧。