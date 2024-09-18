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2024-09-18 16:48:49

灣仔日昇玩具今光榮結業　老顧客湧店懷緬　負責人：如讀完書畢業

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灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝)

灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝)

屹立灣仔太原街30年的日昇玩具，今日(18日)迎來最後一天的營業。記者今午來到該店，只見店內擠得水洩不通。不少幫襯玩具店多年的老街坊特意前來「送別」，懷緬一番。日昇玩具負責人王太直言不捨與街坊的多年情誼，心情「猶如讀完書畢業」。

日昇玩具在中秋節翌日迎來最後一個營業日，《am730》記者下午到訪該店，發現店內擠滿了顧客，貨架上部分貨品如玩具車，已清得七七八八。不少貨品及文具均減價拋售，顧客低頭忙着選購心頭好，也有人抱着大包小包滿載而歸。

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「希望可以買得完啦，咁我唔使做咁多嘢嘛。」負責人王太笑言。王太表示，今天見到不少老顧客及街坊前來光顧，感動之餘卻也十分不捨。她說，在灣仔營業多年，與不少街坊都建立了深厚情誼，心裡滿是不捨；又形容心情「如讀完書畢業」。王太表示，「自己都大大哋」，接下來打算稍作休息。

王太 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝) 灣仔日昇玩具今光榮結業 老顧客湧店懷緬 負責人：如讀完書畢業 (陳奕釗攝)

老顧客特意由新界前來懷緬

居於新界的楊先生特意帶同兒子前來購買玩具。他與兒子一起選購了玩具車及模型等玩具。楊先生表示，自己光顧了日昇多年，「細細個已經喺度買玩具，呢條街買玩具比較平」，得知日昇今日最後一天營業，特意與兒子前來光顧。

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居於奧運的黃先生同樣今日特意前來，購買了數盒模型車。在港島上學的他，直言唸小學時常來光顧，日昇於他而言，是一份滿滿的情意結。對於日昇結業他感到十分可惜，「可能是很多大人的回憶。」

家住南區的蔡先生同樣光顧日昇多年，他表示今天才知悉該店最後一天營業，既驚訝也不捨，「做咗咁多年都要執。」。他憶述，以往購物新年或聖誕節用品，都是光顧日昇，感嘆多年老店也難敵時代洪流。

楊先生 (陳奕釗攝) 陳小朋友(陳奕釗攝) 蔡先生(陳奕釗攝) 黃先生兒時已光顧日昇玩具。（朱慧恩攝）