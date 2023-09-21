灣仔海濱下周率先辦夜市 賣烤魷魚設民間占卜檔

港府「香港夜繽紛」活動下會在3個海濱舉行夜市，其中灣仔將率先在下周三「打響頭炮」，一連6晚舉行名為「海濱藝遊坊」的懷舊夜市，包括售賣粢飯、烤魷魚、手工啤酒等，配合懷舊大排檔圓枱及膠凳，重塑舊式大排檔情懷。卑路乍灣和觀塘海濱在中秋節當日起，亦會舉行短期市集。

位於灣仔海濱的夜市「海濱藝遊坊」，由發展局與非牟利機構「香港傷健共融網絡」及「藝穗會」合辦，由下周三至下月2日一連6日下午3時開放至凌晨12時。傍晚6時起場地會開放美食區，提供多種傳統港式街頭美食，如中式糕點、滷水、粢飯、烤魷魚、雞仔餅、串燒、手工啤酒等，現場亦會擺放懷舊大排檔圓枱及膠凳，重塑舊式大排檔情懷。市集亦設有懷舊文化工作坊，讓市民和旅客體驗民間占卜風水命理、麻雀雕刻、麵粉公仔、織蒸籠等。

觀塘設3.5米高月光裝置 此外，灣仔海濱的市集會派出800架無人機進行燈光表演，藝穗會亦安排共10組樂隊輪流表演，幫助年輕樂隊、歌手起步並推廣本土音樂，以及將播放多套燴炙人口的香港電影。至於在卑路乍灣和觀塘的海濱，則在下周五中秋節當日起，分別舉辦名為「堅農中秋夜市暨K-Fest海濱音樂會」和「青年藝術節×中秋『觀』光市集」的夜市，屆時觀塘繞道橋底將設有約3.5米高的「月光兔兔發現主題裝置」，以及太空人摘星、LED霓虹燈打卡位。