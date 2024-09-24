灣仔海濱周六再辦無人機表演 1500無人機描繪徐悲鴻名作

十一國慶將至，當局早前公布和社會各界會籌辦超過400項活動及優惠。旅發局將於周六(28日)在灣仔海濱上演「香港馬騰盛世」無人機表演，無人機在維港夜空中組成國畫大師徐悲鴻4幅藝術作品；表演也有多幕細緻描繪香港從小漁村發展成國際大都會的華麗歷程。
周六在灣仔海濱上演的「香港馬騰盛世」無人機表演，全長15分鐘，由旅發局主辦，徐悲鴻美術館及鴻佑文化全力贊助，屆時共1,500架無人機將點亮灣仔夜空。
表演有4個特色場景，以徐悲鴻於1934至1942年創作的4幅藝術作品為靈感，如《群奔》及《天馬行空》所描繪的駿馬將在維港上空奔騰，寓意國家及香港奮發向前。另外兩幅作品《新生命活躍起來》及《紫荊花》亦會轉發成光影藝術；寓意香港如紫荊般絢爛多彩、生機勃勃。
「幻彩詠香江」同設國慶特別版
無人機表演亦會有多幕場景描繪香港從小漁村發展成國際大都會的歷程，多幕香港今昔風貌圖案包括漁村、港灣、九龍城寨、獅子山、天星小輪、電車等活現眼前。遊人將可透過活動細味香港情懷。
除無人機表演外，旅發局也舉辦「幻彩詠香江」國慶特別版、廟街夜市優惠、全港電車免費乘車日等，同時全力支持由旅遊事務署舉行的「新生代千人合唱賀國慶」，積極展現香港不同面貌獨特魅力，豐富市民及訪港旅客體驗。