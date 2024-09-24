灣仔海濱周六再辦無人機表演 1500無人機描繪徐悲鴻名作

無人機表演將呈現徐悲鴻的作品《新生命活躍起來》，象徵香港的「獅子山精神」。(旅發局提供)

十一國慶將至，當局早前公布和社會各界會籌辦超過400項活動及優惠。旅發局將於周六(28日)在灣仔海濱上演「香港馬騰盛世」無人機表演，無人機在維港夜空中組成國畫大師徐悲鴻4幅藝術作品；表演也有多幕細緻描繪香港從小漁村發展成國際大都會的華麗歷程。

周六在灣仔海濱上演的「香港馬騰盛世」無人機表演，全長15分鐘，由旅發局主辦，徐悲鴻美術館及鴻佑文化全力贊助，屆時共1,500架無人機將點亮灣仔夜空。

表演有4個特色場景，以徐悲鴻於1934至1942年創作的4幅藝術作品為靈感，如《群奔》及《天馬行空》所描繪的駿馬將在維港上空奔騰，寓意國家及香港奮發向前。另外兩幅作品《新生命活躍起來》及《紫荊花》亦會轉發成光影藝術；寓意香港如紫荊般絢爛多彩、生機勃勃。