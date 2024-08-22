灣仔海濱智能售賣點昨起試業 雪糕棉花糖咖啡最低消費18元

在灣仔海濱可以最佳角度欣賞維港美景，但夏日炎炎亦最好有冰涼的食物和飲品助興。維港海濱首個潮流輕食飲品智能售賣點昨日起，在灣仔海濱每天上午7時至晚上11時試業，兩個設計成車卡的售賣點內共設6部自動販賣機出售雪糕、爆谷、冷熱飲品等輕食。發展局表示，智能售賣點在正式投入服務後，或推展至24小時全天候運作；並預告正籌備於九龍東觀塘和茶果嶺海濱的智能售賣點，目標於今年底啟用。攝影：吳康琦 售賣點位於灣仔「水上運動及康樂主題區」，附近有深受歡迎的港鐵「烏蠅頭」退役列車，配合整體氛圍兩個售賣點的外形亦設計成富未來感的列車外殼。兩個「車卡」售賣點並列一起，與正行駛中列車相似，當中一卡內有兩部自動售賣機分別出售原味、焦糖和朱古力三款口味爆谷及超過10款不同形狀的棉花糖。

另一卡就有4部自動售賣機，提供牛奶、海鹽芝士、朱古力和波子汽水4款口味的雪糕；還有爆谷、黑咖啡、意式咖啡、特濃咖啡、抹茶牛奶等冷熱飲品。輕食和飲料售價由18至35元不等，售賣機接受如AlipayHK、WeChat Pay及Visa等多種電子支付方式；八達通支付功能預計第四季會增設。

觀塘茶果嶺海濱年底設售賣點 發展局高級工程師胡穎如表示，局方於4月起進行營辦商招標等籌備工作；售賣點已取得食環牌照，會根據指引，每日約清潔一次。至於出售的食物多為受歡迎且在坊間無人商店較為少見，盼到訪者可以邊食邊欣賞維港美景；未來會視乎市場反應，調整售賣機的商品。

她又指試業期間的服務時間為朝7晚11，並會在正式投入服務後推展至24小時全天候運作。被問到會否擔心有人在店內長時逗留或過夜，胡穎如坦言有這方面的顧慮，但零售點外有保安在場，適時處理。她又指，局方會檢視灣仔海濱智能售賣點的運作和成效，正式營運時間有待公布；而第2個售賣點預計於年底在茶果嶺海濱出現。 市民建議提供健康食品 市民湯先生每星期均會與兒子一同來到灣仔海濱踩單車。他表示，夏天的時候海濱非常炎熱，零售點可以提供冰涼的食物和遮陰空間，實屬不錯。他又指零售點的食物價錢尚可接受，雖然幾乎都是甜食，「唔係日日食就無問題」，但建議零售點可出售健康食品，又稱不太擔心食安問題。對於智能零售點附近就有食肆和便利店，湯先生認為，因海濱假日有不少家庭，又是旅遊景點，售賣點有一定競爭力。

陳小朋友昨日率先品嘗零售點的雪糕，直言雪糕比其他店舖的雪糕「多啲冰」；他又提到以往來踩單車時都需要加帶點食物和水，現在有了零售點就「唔使嘥咁多力氣」。陳小朋友續指，希望零售點未來可以出售熱狗，甚至「擺個麥當勞喺度」。