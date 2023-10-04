灣仔海濱藝遊坊續辦三星期 逢周五至日開放 設美食區工作坊

灣仔海濱藝遊坊首階段前日結束，主辦方「乘勝追擊」昨確定第二階段活動︰於周五(6日)起至23日，逢周五至日及重陽節公眾假期繼續營業，同設美食區。特首李家超總結過去中秋及國慶假的市況，形容首輪夜繽紛活動已達預期效果；續指這類活動將延續至年底，屆時聖誕節及新年再有活動。

李家超指，國慶煙花匯演順利舉行，吸引逾43萬人在維港兩岸觀賞，遠多於過往平均二十多萬人。對於有意見指地區不宜常辦夜市，他回應稱，理解不同人有不同意見，當局會接納或考慮；又說本著「沒有最好，只有更好」去做，市民的反應是最佳指標；參與氣氛熱烈，盼延續市民支持的效果。

香港夜繽紛活動順利舉行，批發及零售界立法會議員邵家輝稱，帶動了周邊商舖和食肆生意，形容是「旺丁又旺財」。政府應否延長夜繽紛活動，他說相信政府與商舖都是摸著石頭過河，認為只要有活動，市民會出來消費。但他認為應聚焦舉行夜市市集，若18區同時開設市集，反達不到效果。

灣仔區議會主席黃宏泰則指，灣仔區議會在十多年前已討論以優閒方式發展灣仔海濱；直言不希望海濱長期設置很多檔攤，指大時大節讓市民有更多消遣地方無可厚非，若期望只以海濱市集帶動經濟，則非一個好算盤，「賣魚蛋豬皮賺唔到幾多」。

海濱藝遊坊第二階段夜市舉行日期為10月6至8日、13至15日和20至23日。位置同是灣仔海濱水上運動及康樂主題區，續以懷舊香港為主題，設音樂及舞蹈表演、電影播放、特色工作坊、售賣小食和飲品的攤檔等。夜市開放時間與首階段相同，場地下午3時至凌晨12時開放、美食區晚上6時至11時開放。