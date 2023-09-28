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2023-09-28 04:30:28
日報

灣仔海濱藝遊坊開鑼 食買玩吸客 供電甩轆捱轟

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灣仔海濱藝遊坊

灣仔海濱藝遊坊開鑼 食買玩吸客 供電甩轆捱轟

「香港夜繽紛」系列活動其中一主題是海濱夜市嘉年華，而灣仔的「海濱藝遊坊」昨打頭炮，將一連6日於灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行。灣仔海濱藝遊坊吸引不少遊人，而晚上的無人機燈光匯演亦讓維港夜空添繽紛。然而，不少檔主都因場地供電出問題及未設污水棄置安排而怨聲載道。有熟食檔主稱已加額付萬多元「買電」，但至晚上7時電力不足，擔心投資數萬元的食材變壞，亦有檔主連食物樣辦也做不成，只能「齋坐」；活動到晚上8時許整體恢復電力供應。另外，有到訪市民讚夜市「就腳」，方便放工後到場；有旅客則稱活動宣傳不足。攝影：陳奕釗

灣仔海濱藝遊坊

港燈派工程人員到場。

灣仔海濱藝遊坊

灣仔海濱藝遊坊吸引不少遊人，活動氣氛不錯。

灣仔海濱藝遊坊

晚上的無人機燈光匯演讓維港夜空添繽紛。

灣仔海濱藝遊坊

香港夜繽紛活動之一的灣仔「海濱藝遊坊」場內設有熟食區和乾貨區，近百個檔位，出售手作奶茶、果茶等小食，部分小食價錢「貼地」，包括20元15粒魚蛋、每串串燒10元起，亦有養生岩鹽、手工藝品等商品。遊樂方面，則有無人機匯演、本地樂隊和DJ表演、電影播放、特色工作坊及藝術展覽等活動，傍晚開始便有不少市民到場湊熱鬧，整體氣氛不錯。不過，電力供應問題就一直困擾食物攤檔檔主。

部分檔主前日中午提早進場準備攤檔設置時，已發現電力供應問題。檔主羅先生表示，攤檔電力不足以推動兩個雪櫃同時運作，他只能購買40包冰，勉強雪藏2,000支無防腐劑的果茶，「我賣就一支15蚊，成本都8蚊」，他擔心一天可能會損失1萬6千元。他亦提到，已自行安排發電機，惟擔心會因而違反規例。

有傳媒引述，是次統籌活動的「維港海上發展有限公司」行政總裁麥仲威解釋，已一早處理電力問題，但與鄰近地盤出現誤會，對方不慎斷掉活動電力，之後已加緊安排。港燈昨回應供電問題查詢，則指港燈電力供應一直保持正常，港燈已派工程人員到場，聯同機電工程署及發展局等相關政府部門，研究如何提供進一步支援。

至於場內未設污水棄置安排，發展局稱由於攤檔不設明火煮食，預計不會產生大量污水，又指現場已有指定地點收集廢物及污水，並定時由清潔承辦商運走處理。該局指，由現在到11月底，灣仔海濱在周末都會舉辦活動，該局會密切留意，並與聯辦機構保持緊密聯繫，即時提供適當協助。

撇除硬件配套問題，出售曲奇和手作奶茶的檔主許先生稱，攤檔會謹慎入貨，因未來數日天氣或會轉差，且原先亦不會預期太多人流，銷情難料；但因活動單計攤位成本不高，期間有過萬收入已可回本。出售岩鹽的乾貨檔主鹽哥哥則認為，活動人流首日不多，且市民大多都是「只睇唔買」，相信銷情一般。
 

灣仔海濱藝遊坊 灣仔海濱藝遊坊
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灣仔海濱藝遊坊

市民：呢啲活動應該日日搞

夜繽紛活動希望吸引市民晚上消費，其中周先生昨傍晚6時放工後因好奇而到場。周先生表示，現場食物價錢「唔離地」，但商戶因供電不穩，彷彿未準備好做生意。他又讚揚夜市「就腳」，方便放工後到場，惟活動不算吸引，且下班後好疲倦，故「兜個圈就走」。從將軍澳特意到來的區先生認為，活動氣氛不錯，入夜後配合海風，行夜市都非常舒服。「呢啲活動應該日日搞！」區先生認為夜市活動可幫助中小企，且晚上多個活動供市民參與「何樂而不為」。

來自深圳的靜小姐表示，事前並不知道灣仔海濱有活動舉行，只是剛好到維港打卡才發現有夜市，但今次旅程並不打算在港過夜，未必會等待晚上的活動；同行的陳小姐就指出，香港電影播放會非常吸引她，若果在港讀書或留港幾天，她會逗留並欣賞《秋天的童話》。

美酒佳餚巡禮下月底舉行

香港夜繽紛節目陸續有來，2019年起停辦實體的「美酒佳餚巡禮」亦是焦點活動之一。巡禮將於下月26至29日會在中環海濱舉行，超過300間餐廳及酒吧參與，現場設有大約300個攤位，提供來自36個國家的酒釀。至於美食展區，會有來自17個國家地區的食物，並加入香港地道甜品和大灣區食品，活動入場劵及品味通行證下月10日起在網上開售。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文預計，活動將吸引約14萬人參與。

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