熱門搜尋:
郭嘉駿 Chiikawa 自助餐優惠 宇多田光 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-08-21 16:48:04

灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡

分享：
灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝)

灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝)

灣仔海濱是欣賞維多利亞港的最佳位置之一，常引來不少旅客前往。維港海濱首個潮流輕食飲品智能售賣點今日(21日)在灣仔海濱每日上午7時至晚上11時試業。售賣點內設6部自動販賣機出售雪糕、爆谷、冷熱飲品等輕食。發展局表示，智能售賣點在正式投入服務後推展至24小時全天候運作；並預告正籌備於九龍東觀塘和茶果嶺海濱的智能售賣點，目標於今年年底啟用。

今次開放的售賣點位於灣仔「水上運動及康樂主題區」，為配合場地內深受歡迎的港鐵「烏蠅頭」退役列車，外型設計成富未來感的列車外殼。在右邊的車卡內設2部自動售賣機，分別出售原味、焦糖和朱古力3款口味爆谷及超過10款不同形狀的棉花糖。

adblk5
灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝) 灣仔海濱設智能售賣點　售雪糕棉花糖咖啡(吳康琦攝)

左邊車卡賣雪糕、爆谷及冷熱飲品

左邊的車卡就有4部自動售賣機，提供牛奶、海鹽芝士、朱古力和波子汽水4款口味的雪糕；還有爆谷、黑咖啡、意式咖啡、特濃咖啡、抹茶牛奶等冷熱飲品。輕食和飲料售價由港幣30元至35元不等，售賣機接受多種電子支付方式；但八達通支付功能預計第四季會增設。

發展局高級工程師胡穎如表示，局方早於4月進行營辦商招標等籌備工作；售賣點已取得食環牌照，會根據指引，每日約清潔一次。至於出售的食物多為受歡迎且在坊間無人商店較為少見，盼到訪者可以邊食邊欣賞維港美景；未來會視乎市場反應，調整售賣機的商品。 

adblk6

她又指試業期間的服務時間為每日上午7時至晚上11時，並會在正式投入服務後推展至24小時全天候運作。被問到會否有人在店內逗留或過夜，胡穎如坦言有這方面的顧慮，但零售點外有保安在場。她又指，局方會檢視灣仔海濱智能售賣點的運作和成效，正式營運時間有待公布；而第2個售賣點預計於年底在九龍東茶果嶺海濱出現。

市民稱零售點有一定競爭力

市民湯先生每個星期均會與兒子一同來到灣仔海濱踩單車。他表示，夏天的時候海濱非常炎熱，零售點可以提供冰涼的食物和遮蔭空間，實屬不錯。他又指零售點的食物價錢尚可接受，雖然幾乎都是甜食，「唔係日日食，就冇問題」， 並建議零售點可出售健康食品，又稱不太擔心食安問題。對於智能零售點臨近便有食肆和便利店，湯先生認為零售點位於海濱，在假日有不少家庭前往，又是旅遊景點，故有一定競爭力。

adblk7

陳小朋友今日率先品嚐了零售點的雪糕，直言雪糕比其他店舖的雪糕「多啲冰」；他又提到以往來踩單車時都需要再帶些食物和水，現在有了零售點就「唔使嘥咁多力氣」。陳小朋友續指，希望零售點未來可以出售熱狗， 甚至「擺個麥當勞喺度」。

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️

 
 