灣仔激戰 宋芝齡尾二落敗 民建聯姚銘盧婉婷得票逾2萬 膺票王票后

新一屆區議會選舉結果出爐，地方直選中，171名候選人競逐88個議席。同樣來自民建聯的姚銘及盧婉婷，分別在蝴蝶山及青衣選區奪得逾兩萬選票，成為「票王」及「票后」。另外，有4名候選人因票數不足被沒收保證金。至於備受矚目的灣仔區，事前被視為「黑馬」的自由黨宋芝齡，票數排「尾二」落敗，她昨日會見傳媒時一度落淚，稱只是暫時未能勝出，會繼續服務社區。

來自青衣選區的盧婉婷以22,775票當選，是今次選舉中奪票最多的候選人，成為票后，並大幅拋離同區當選彭熠銘(7,591票)。37歲的盧婉婷為現任葵青區議會主席，在青衣從事逾十年地區工作，2015年首次出戰區議會選舉便擊敗時任區議員林立志；並在2019年區選擊敗熱血公民嚴浩源，連任長亨選區區議員。

盧婉婷接受訪問時表示，勝利不只是在於個人，而是依靠實幹的團隊和地區「樁腳」支持，指團隊長期服務社區，在街站接觸市民時，市民都很渴望地區有事時可以找區議員幫忙，協助他們解決問題。她又指，日後要與間選和委任的區議員做好協調角色和分工，令服務更到位。

蝴蝶山選區的姚銘以20,053票當選，成為票王，票數亦遠高於同區另一名當選人宋冰冰所獲3,820票。報稱任職公共關係總監的姚銘曾提及，19歲便決定於其成長地粉嶺投入社區工作，2007年首度參與北區區議會選舉，惟最終落敗。至2012年首次擔任北區區議員，之後一屆亦成功連任；至2019年區議會選舉輸給民主派張浚偉。姚銘指，選舉結果反映北區居民認同民建聯的工作，進入議會後會理性議政，改善社區。