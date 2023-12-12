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2023-12-12 04:31:56
日報

灣仔激戰 宋芝齡尾二落敗 民建聯姚銘盧婉婷得票逾2萬 膺票王票后

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區議會選舉 宋芝齡

宋芝齡在區選中落敗。(陳奕釗攝)

新一屆區議會選舉結果出爐，地方直選中，171名候選人競逐88個議席。同樣來自民建聯的姚銘及盧婉婷，分別在蝴蝶山及青衣選區奪得逾兩萬選票，成為「票王」及「票后」。另外，有4名候選人因票數不足被沒收保證金。至於備受矚目的灣仔區，事前被視為「黑馬」的自由黨宋芝齡，票數排「尾二」落敗，她昨日會見傳媒時一度落淚，稱只是暫時未能勝出，會繼續服務社區。

來自青衣選區的盧婉婷以22,775票當選，是今次選舉中奪票最多的候選人，成為票后，並大幅拋離同區當選彭熠銘(7,591票)。37歲的盧婉婷為現任葵青區議會主席，在青衣從事逾十年地區工作，2015年首次出戰區議會選舉便擊敗時任區議員林立志；並在2019年區選擊敗熱血公民嚴浩源，連任長亨選區區議員。

盧婉婷接受訪問時表示，勝利不只是在於個人，而是依靠實幹的團隊和地區「樁腳」支持，指團隊長期服務社區，在街站接觸市民時，市民都很渴望地區有事時可以找區議員幫忙，協助他們解決問題。她又指，日後要與間選和委任的區議員做好協調角色和分工，令服務更到位。

蝴蝶山選區的姚銘以20,053票當選，成為票王，票數亦遠高於同區另一名當選人宋冰冰所獲3,820票。報稱任職公共關係總監的姚銘曾提及，19歲便決定於其成長地粉嶺投入社區工作，2007年首度參與北區區議會選舉，惟最終落敗。至2012年首次擔任北區區議員，之後一屆亦成功連任；至2019年區議會選舉輸給民主派張浚偉。姚銘指，選舉結果反映北區居民認同民建聯的工作，進入議會後會理性議政，改善社區。

區議會選舉 穆家駿

穆家駿(右)得票最多。(陳奕釗攝)

獨立李碧儀連任成功

選情方面，其中一個競爭最激烈的選區灣仔區，因參選人名氣較大而備受矚目。來自自由黨的宋芝齡事前「人氣」不俗，惟她最終僅得3,043票，排尾二，遠較兩名當選人逾六千票數低。她昨日會見傳媒時一度落淚，認為自己不算落敗，只是暫時未能勝出，未來會繼續在社區服務，爭取將「空中票」變成「實制票」。曾於2019年出戰灣仔區的新民黨黃守東則以3,392票排第三，再度宣告落敗。

灣仔區兩名當選人分別為爭取連任的獨立候選人李碧儀，以及民建聯穆家駿，分別以6,331及6,691票當選。李碧儀感謝選民支持，又形容是次花了200%氣力完成選舉工程。本身是教師的穆家駿則稱若成功當選會調整教師工作。

至於油尖旺南的非華裔候選人孫逸仙(253票)、大埔北的紫荊黨唯一候選人吳振輝(472票)、大埔南的方約拿單(495票)及蕭振麟(624票)，因為所得票數少於有關選區有效選票總數的3%，被沒收3,000元保證金。

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