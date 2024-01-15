灣仔車禍｜兩乘客不治的士司機被捕　車Cam直擊意外過程

灣仔菲林明道昨晚發生交通意外，造成2名的士乘客死亡。昨晚9時許，一輛城巴與一輛的士在港灣道與菲林明道交界相撞，的士上一男一女乘客重傷昏迷，先後送院後證實不治，的士女司機輕傷，清醒送律敦治醫院，她涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正扣留調查。 網上流傳懷疑事發一刻車Cam片段，事發時涉事的士從菲林明道天橋落斜，駛至港灣道交界時，遭一輛沿港灣道往運場動方向行駛的城巴欄腰撞及，由於衝力甚猛，的士被撞至向右推開幾個車位距離，再撞向花槽才停下。

城巴表示，當時一輛非營運巴士於港灣道及菲林明道交界，按照交通燈號指示行駛時，與一輛的士碰撞。城巴對兩名的士乘客不幸離世表示非常難過，向家屬致以深切慰問，將會全力配合警方調查。

警嚴厲譴責涉案司機 警方表示，正調查昨日在灣仔發生的致命交通意外，意外中一名47歲內地女子、及一名59歲男子死亡。晚上9時25分，一名33歲女子駕駛一輛的士沿菲林明道北行，而一名30歲男子則駕駛一輛巴士沿港灣道東行，當巴士駛至與菲林明道交界時，據報懷疑與該輛的士相撞。巴士上無人受傷。