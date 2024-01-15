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2024-01-15 08:00:00

灣仔車禍｜兩乘客不治的士司機被捕　車Cam直擊意外過程

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灣仔致命車禍的士司機被捕，城巴：巴士按交通燈指示行駛。(資料圖片)

灣仔致命車禍的士司機被捕，城巴：巴士按交通燈指示行駛。(資料圖片)

灣仔菲林明道昨晚發生交通意外，造成2名的士乘客死亡。昨晚9時許，一輛城巴與一輛的士在港灣道與菲林明道交界相撞，的士上一男一女乘客重傷昏迷，先後送院後證實不治，的士女司機輕傷，清醒送律敦治醫院，她涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正扣留調查。

網上流傳懷疑事發一刻車Cam片段，事發時涉事的士從菲林明道天橋落斜，駛至港灣道交界時，遭一輛沿港灣道往運場動方向行駛的城巴欄腰撞及，由於衝力甚猛，的士被撞至向右推開幾個車位距離，再撞向花槽才停下。

城巴表示，當時一輛非營運巴士於港灣道及菲林明道交界，按照交通燈號指示行駛時，與一輛的士碰撞。城巴對兩名的士乘客不幸離世表示非常難過，向家屬致以深切慰問，將會全力配合警方調查。

事發時涉事的士遭一輛沿港灣道往運場動方向行駛的城巴欄腰撞及，的士被撞至花槽才停下。(車cam L(香港群組)@FB) 事發時涉事的士遭一輛沿港灣道往運場動方向行駛的城巴欄腰撞及，的士被撞至花槽才停下。(車cam L(香港群組)@FB)

警嚴厲譴責涉案司機

警方表示，正調查昨日在灣仔發生的致命交通意外，意外中一名47歲內地女子、及一名59歲男子死亡。晚上925分，一名33歲女子駕駛一輛的士沿菲林明道北行，而一名30歲男子則駕駛一輛巴士沿港灣道東行，當巴士駛至與菲林明道交界時，據報懷疑與該輛的士相撞。巴士上無人受傷。

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警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3660-6814與調查人員聯絡。

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