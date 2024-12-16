灣仔酒吧涉串謀外籍女偷信用卡狂碌8萬元　警拘15男女

警方於上周五(13日)至昨日(15日)展開行動，打擊灣仔酒吧區內發生的串謀詐騙案件及無牌酒吧，並以「串謀詐騙」及「無牌賣酒」等罪拘捕6男9女，年齡介乎21至48歲。

偷信用卡消費後歸還

灣仔警區由10月底至本月初接獲多名受害人報案，指在灣仔區內一間酒吧消遣後被人盜用信用卡。經深入調查及翻查大量閉路電視片段後，警方鎖定及拘捕9名非華裔男女。調查顯示，酒吧的東主及職員涉嫌串通在區內活躍的非華裔女子，提供佣金合謀詐騙酒客，透過在街上兜搭已醉酒的人士，再帶往團夥操控的酒吧，趁機盜取信用卡進行大量大額交易，期間酒吧從未提供商品或酒類，事後有關女子會將受害人的信用卡放回銀包，企圖延遲發現被詐騙並及時報警，同時增加警方的調查難度。警方至今偵破3宗同類案件，犯罪得益80,000元，並檢獲酒吧內的信用卡機及涉案帳單。