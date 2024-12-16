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2024-12-16 16:30:17

灣仔酒吧涉串謀外籍女偷信用卡狂碌8萬元　警拘15男女

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警方於上周五(13)至昨日(15)展開行動，打擊灣仔酒吧區內發生的串謀詐騙案件及無牌酒吧，並以「串謀詐騙」及「無牌賣酒」等罪拘捕69女，年齡介乎2148歲。

偷信用卡消費後歸還

灣仔警區由10月底至本月初接獲多名受害人報案，指在灣仔區內一間酒吧消遣後被人盜用信用卡。經深入調查及翻查大量閉路電視片段後，警方鎖定及拘捕9名非華裔男女。調查顯示，酒吧的東主及職員涉嫌串通在區內活躍的非華裔女子，提供佣金合謀詐騙酒客，透過在街上兜搭已醉酒的人士，再帶往團夥操控的酒吧，趁機盜取信用卡進行大量大額交易，期間酒吧從未提供商品或酒類，事後有關女子會將受害人的信用卡放回銀包，企圖延遲發現被詐騙並及時報警，同時增加警方的調查難度。警方至今偵破3宗同類案件，犯罪得益80,000元，並檢獲酒吧內的信用卡機及涉案帳單。

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喬裝顧客入場搜證 涉4000元犯罪得益

另外，情報顯示區內有一個由三合會操控的酒吧及無牌水煙館，以新潮裝潢及多樣化水煙口味，吸引年輕人到場消費，處所設有電子密碼，顧客要經熟人介紹。警員昨日喬裝顧客入內搜證，拘捕6人，包括42女，年齡介乎2135歲，其中一名被捕男子涉管理無牌賣酒場所，5人涉嫌在無牌場所飲酒，以及發出6張針對禁止吸煙區吸煙的定額告票，檢獲160支酒，220支吸食水煙工具及4,000元犯罪得益，被捕人士保釋候查。警方又聯同控煙辦突擊巡查多個無牌場所，共發出7張針對禁止吸煙區吸煙的定額告票。

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