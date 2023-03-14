灣仔酒店轉青年宿舍設近200宿位　議員：較市區劏房平料具吸引力

【18:06更新：加入申請詳情及議員回應】

政府去年底推出的《青年發展藍圖》提到，會租用酒店旅館房間作青年宿舍。民政及青年事發局今日(14日)宣布，灣仔摩理臣山道39號的旭逸酒店・銅鑼灣會全幢轉為青年宿舍，是「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」首個批出的項目。青年宿舍將由香港青年聯會及紀惠集團合作、以「BeLIVING Youth Hub」名義營運。

申請青年月入最多2.5萬元

青年宿舍設有97間房間，可提供最多194個宿位。據青聯網站，宿舍設有6款面積由約176至324平方呎不等的房型，每個宿位價錢介乎3,800至4,800元，不過網上報名表格未見可供填寫或選擇屬意的房型。申請資格方面，年齡介乎18至30歲的在職香港居民，只要總資產不超過38萬元、月入2.5萬或以下，若沒有在港擁有住宅物業即可申請。宿舍現已接受申請，首階段下月28日截止，申請人需要同時要簽「死約」和「生約」各一年，並在租用期間每年須參與社區或志願服務「Be好鄰里活動」最少200小時。

狄志遠：應讓青年心悅誠服回饋社區

社福界立法會議員狄志遠向本報稱，宿位價錢較市區劏房稍低，而且宿舍設備和環境應該較好，加上項目位處市區，相信價錢和交通環境等因素，這幢宿舍對青年會有吸引力、較受歡迎。他續指，入住的青年受到社會支持和政府補貼，應該盡義務完成一定社區服務時數、「有種回饋社會態度都合理」，但如果把社會服務當作工作便「勉強冇幸福」，認為青年如心悅誠服、甘心情願服務社會便是雙嬴，「參與社區或義工係年青人成長過程，要令青年享受同感受過程、意義。」