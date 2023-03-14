灣仔酒店轉青年宿舍設近200宿位　議員：較市區劏房平料具吸引力

【18:06更新：加入申請詳情及議員回應】
政府去年底推出的《青年發展藍圖》提到，會租用酒店旅館房間作青年宿舍。民政及青年事發局今日(14日)宣布，灣仔摩理臣山道39號的旭逸酒店・銅鑼灣會全幢轉為青年宿舍，是「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」首個批出的項目。青年宿舍將由香港青年聯會及紀惠集團合作、以「BeLIVING Youth Hub」名義營運。
申請青年月入最多2.5萬元
青年宿舍設有97間房間，可提供最多194個宿位。據青聯網站，宿舍設有6款面積由約176至324平方呎不等的房型，每個宿位價錢介乎3,800至4,800元，不過網上報名表格未見可供填寫或選擇屬意的房型。申請資格方面，年齡介乎18至30歲的在職香港居民，只要總資產不超過38萬元、月入2.5萬或以下，若沒有在港擁有住宅物業即可申請。宿舍現已接受申請，首階段下月28日截止，申請人需要同時要簽「死約」和「生約」各一年，並在租用期間每年須參與社區或志願服務「Be好鄰里活動」最少200小時。
狄志遠：應讓青年心悅誠服回饋社區
社福界立法會議員狄志遠向本報稱，宿位價錢較市區劏房稍低，而且宿舍設備和環境應該較好，加上項目位處市區，相信價錢和交通環境等因素，這幢宿舍對青年會有吸引力、較受歡迎。他續指，入住的青年受到社會支持和政府補貼，應該盡義務完成一定社區服務時數、「有種回饋社會態度都合理」，但如果把社會服務當作工作便「勉強冇幸福」，認為青年如心悅誠服、甘心情願服務社會便是雙嬴，「參與社區或義工係年青人成長過程，要令青年享受同感受過程、意義。」
目標5年內提供約3,000個宿位
為協助青年發展，政府在去年《施政報告》宣布，會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途，目標是5年內提供額外約3,000個宿位。為此，民青局於今年1月初推出資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途。
獲批酒店曾由邱騰達旗下持有
「旭逸酒店・銅鑼灣」前身為「晉逸時代精品酒店銅鑼灣」，由前商務及經濟發展局局長邱騰華胞弟、邱騰達旗下的帝邦投資持有。根據旅遊網站資料，酒店房間面積約160至330平方呎不等，當時每晚房價由600餘元起，但在2020年上半年宣布停止營業；同年5月「旭逸酒店・銅鑼灣」正式營運。
酒店整幢建築前身商業大廈，2009年完成改裝為「晉逸時代精品酒店銅鑼灣」並正式開業，提供93個酒店房間、總樓面面積約55,238平方呎。及至2013年，帝邦投資把物業轉售予正八集團，作價6.8億元，平均每間房價值約731萬元。晉逸酒店當時與新買家簽訂售後租回的租約，首3年月租195萬元，其後以月租250萬元續租。2016年，正八再次以8.8億轉售予紀惠集團或有關人士。