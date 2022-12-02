灣仔金樂大廈奪命火 父子中刀燒傷斃命

灣仔和旺角昨先後發生奪命火警，其中灣仔金樂大廈火警，更驚揭起火單位內有兩名疑有刀傷男子，送院後證實死亡，另外有一名女鄰居懷疑吸入濃煙不適。消防認為火警原因有可疑，警方接手跟進，在現場找到助燃劑，初步調查相信兩名死者父子關係，列謀殺及自殺案，事件起因仍待調查。
現場為灣仔駱克道275至277號金樂大廈6樓一約300呎單位，兩房一廳。兩名死者分別89歲姓劉男戶主，在上址居住逾30年，另一名男子為劉的53歲兒子。有街坊指，劉不良於行，經常由兒子陪同往醫院覆診。
火警於昨凌晨3時發生，火場面積達5米乘8米，現場火勢猛烈，火光熊熊，濃煙直捲半空，至凌晨近5時，消防將火救熄，期間疏散14人，另有25人自行到安全地方。有住戶睡夢中驚醒，並帶同兩隻愛貓一同慌忙逃生。消防員其後在起火單位內發現兩名男子。昨早現場所見，起火單位嚴重焚毀，窗框燒至變形，至昨午大廈仍未解封。
警方灣仔警區助理指揮官(刑事)冼國明警司昨早交代案情時指，劉被發現時，倒斃於房間內，面部向上，身體被燒焦，胸口有2厘米被利器割傷的傷痕，身旁有一把約25厘米長的刀，當場證實死亡；53歲男子則在洗手間被發現，面部向下，胸口亦有1厘米的傷痕，送院搶救後亦不治，兩人真正死因仍待法醫證實。
警方指，案發時並無第3者，門窗緊鎖，現場有2罐助燃劑，並發現利器。警方晚上進一步透露案情，指初步調查相信，兩名男子事發時曾起爭執，其後有人以刀襲擊89歲男子，並懷疑在單位內縱火，將案改列謀殺、自殺及縱火。
另外，旺角新填地街368號一劏房單位昨早10時發生火警，警方及消防接報到場破門入屋，一名男子於單位內昏迷，頭部及手腳多處燒傷，身旁有一盆燃燒過的炭爐，送往廣華醫院搶救後證實不治。警方調查後初步相信，事主為50歲居於上址的男住戶，暫列自殺及火警案處理，由旺角警區刑事調查隊第八隊人員接手跟進；消防初步相信火警原因有可疑。