灣仔金樂大廈奪命火 父子中刀燒傷斃命

灣仔和旺角昨先後發生奪命火警，其中灣仔金樂大廈火警，更驚揭起火單位內有兩名疑有刀傷男子，送院後證實死亡，另外有一名女鄰居懷疑吸入濃煙不適。消防認為火警原因有可疑，警方接手跟進，在現場找到助燃劑，初步調查相信兩名死者父子關係，列謀殺及自殺案，事件起因仍待調查。

現場為灣仔駱克道275至277號金樂大廈6樓一約300呎單位，兩房一廳。兩名死者分別89歲姓劉男戶主，在上址居住逾30年，另一名男子為劉的53歲兒子。有街坊指，劉不良於行，經常由兒子陪同往醫院覆診。

火警於昨凌晨3時發生，火場面積達5米乘8米，現場火勢猛烈，火光熊熊，濃煙直捲半空，至凌晨近5時，消防將火救熄，期間疏散14人，另有25人自行到安全地方。有住戶睡夢中驚醒，並帶同兩隻愛貓一同慌忙逃生。消防員其後在起火單位內發現兩名男子。昨早現場所見，起火單位嚴重焚毀，窗框燒至變形，至昨午大廈仍未解封。

警方灣仔警區助理指揮官(刑事)冼國明警司昨早交代案情時指，劉被發現時，倒斃於房間內，面部向上，身體被燒焦，胸口有2厘米被利器割傷的傷痕，身旁有一把約25厘米長的刀，當場證實死亡；53歲男子則在洗手間被發現，面部向下，胸口亦有1厘米的傷痕，送院搶救後亦不治，兩人真正死因仍待法醫證實。