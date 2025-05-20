灣仔錫克廟成小紅書「推介」 免費提供15日住宿膳食 廟方：非酒店勿濫用

位於灣仔的錫克廟早前翻新後重開，這座擁有120年歷史的二級歷史建築是香港唯一錫克教廟，一直為有需要人士提供免費食宿，因此成為社交平台小紅書的「推介」，吸引部分內地遊客注意。對此副召集人於近日接受傳媒訪問時呼籲大眾勿濫用：「我們不是酒店，但我們希望幫助有需要的人。」小紅書亦有網民要求其他人不要再「推介」該廟，「希望大家尊重」、「請不要濫用別人的好意，不是讓旅客這樣使用的」。
灣仔錫克教廟始建於1901年，至今已有120年歷史，自去年開始翻新，面積擴大至7.6萬呎，近日重新開放，每逢星期日和主要神誕都會舉行大型聚會。除了是宗教場所外，教廟也會為有需要人士提供免費住宿和膳食，任何信仰的人士均可入住最多15天。
不過，近年有網民在小紅書分享於鍚克教廟入住及用餐體驗，吸引以「窮遊」為目標的「特種兵」注意。小紅書上就有帖文以「香港窮遊15天 食住三餐全包 特種兵 熱點」為題發文介紹錫克廟，更寫上「特種兵旅遊」、「旅遊不花錢」等標籤推介予其他遊客。亦有小紅書網民稱「教大家在香港吃到免費的外國大餐！就在灣仔的錫克廟」，親身體驗稱「光腳走進食堂，領一個餐盤坐在地上，會有義工拿著餐桶給大家打咖喱」。
「有人需要幫忙會伸出援手」
錫克教廟執行委員會副召集人Baljinder Singh近日接受傳媒訪問時呼籲大眾勿濫用，強調免費食宿原意是為了幫助有需要的人，「不希望有人餓，這是個普世的概念，任何人來到我們都會提供膳食。我們不是酒店，但我們希望幫助人，有需要幫忙我們便會伸出援手幫助，但是希望大家不要濫用。」錫克教廟翻新重建後形成「迷你社區」，內設有圖書館、幼稚園。按照錫克教慣例，不論男女，入廟前都要脫鞋及包上頭巾，進入禮堂前需先清潔手腳，繞著聖壇行走，再俯伏在地祈求祝福。