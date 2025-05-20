灣仔錫克廟成小紅書「推介」 免費提供15日住宿膳食 廟方：非酒店勿濫用

位於灣仔的錫克廟早前翻新後重開，這座擁有120年歷史的二級歷史建築是香港唯一錫克教廟，一直為有需要人士提供免費食宿，因此成為社交平台小紅書的「推介」。(小紅書)

位於灣仔的錫克廟早前翻新後重開，這座擁有120年歷史的二級歷史建築是香港唯一錫克教廟，一直為有需要人士提供免費食宿，因此成為社交平台小紅書的「推介」，吸引部分內地遊客注意。對此副召集人於近日接受傳媒訪問時呼籲大眾勿濫用：「我們不是酒店，但我們希望幫助有需要的人。」小紅書亦有網民要求其他人不要再「推介」該廟，「希望大家尊重」、「請不要濫用別人的好意，不是讓旅客這樣使用的」。

灣仔錫克教廟始建於1901年，至今已有120年歷史，自去年開始翻新，面積擴大至7.6萬呎，近日重新開放，每逢星期日和主要神誕都會舉行大型聚會。除了是宗教場所外，教廟也會為有需要人士提供免費住宿和膳食，任何信仰的人士均可入住最多15天。