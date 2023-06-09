火炭工廈破懷疑賭檔 官︰或屬社交場合 5被告脫罪

警方去年在火炭工廈搗破一個懷疑賭檔，包括一名休班警等5男女當場被捕，當時口罩令仍然生效，各人被控賭場內賭博及違口罩令。5名被告爭議涉案單位並非條例內所指的賭場，案件昨在沙田法院裁決，裁判官指，該單位內除有麻雀枱外，亦設卡拉OK及桌上遊戲等，各被告的警誡下供詞沒有講明有「抽水」及收取入場費，而控方未能否定該處所是相關條例下的私人處所，以及未能證明該處以生意形式經營，當時涉案地方性質確或是社交場合，裁定5被告全部罪名不成立。

被告周寶江(55歲，的士司機)、施福期(58歲)、馬浚杰(28歲，店務助理)、胡思慧(47歲，家庭主婦)及鍾志恒(37歲，警員)同被控一項「在賭場內賭博」罪，指他們於2022年7月23日，在新界火炭世紀工業中心9樓一賭場內賭博。5人各被控1項違反口罩令。控辯雙方同意，各被告是否屬於賭博條例中所指的合法博彩，即涉案博彩遊戲是在私人處所內的社交場合中進行，而非以生意或業務，亦非為任何人的私有收益而籌辦。

裁判官指，控方證人指涉案單位有安裝鐵閘，但不清楚是否上鎖，但確認需要他人帶領才能進入該單位，不是任由公眾人士出入的地方，而證人不記得是否要先收費才能進入。單位內除有2張麻雀枱，亦有卡拉OK設備、桌上遊戲等。

各被告在單位曾作飲食、吸煙及交談等互動，當中兩名被告同為夫妻關係，認為該處是私人處所，亦可能是社交場合，控方依賴的WhatsApp群組公告的對話截圖，指5名被告均為群組成員，公告提及到場要收費等，但卻沒有列出確實地址，不足以支持控方主張，同時各被告的警誡下供詞亦沒有講明有「抽水」及收取入場費，裁定5名被告在賭場內賭博罪不成立，同時因控方未能成功舉證涉案單位屬公眾地方，因此各被告面對的違反口罩令亦不成立。