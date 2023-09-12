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2023-09-12 14:57:16

火炭綠化帶擬建3300伙公營屋　議員憂影響集水區難抵山洪

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火炭平房區擬建的公屋位於單幢居屋彩禾苑後山，鄰近公屋駿洋邨。(資料圖片)

火炭平房區擬建的公屋位於單幢居屋彩禾苑後山，鄰近公屋駿洋邨。(資料圖片)

公營房屋需求殷切，政府擬於前火炭平房區西面2.2公頃地盤發展3,300個公營房屋單位，預計2034至35年度落成。項目位於「綠化地帶」，並鄰近駿洋邨，沙田區議會發展、房屋及環境衞生委員會主席周曉嵐擔心，該地盤毗鄰河道，有集水作用，憂慮建屋後削弱抵擋山洪的能力，加上現時駿洋邨已欠缺交通服務，在區內新增近9,000人口將增加交通負荷。

地盤位於黃竹洋街與桂地新村路交匯處

房署擬於前火炭平房區西面2.2公頃土地興建3,300個公營房屋單位，地盤位於黃竹洋街與桂地新村路交匯處，東接駿洋邨、彩禾苑及工業區，現時劃為「綠化地帶」，預計2023年動工，2034至35年度落成。地盤地積比率不多於6.7倍，擬建4座不高於主水平基準以上240米的住宅樓宇，提供約3,300個，料可容納約8,900人，初步擬設有長者、幼兒及康復服務等福利設施，以及綠化休憩設施和兒童遊樂場等，並有零售設施及幼稚園。

政府建議改劃為「住宅（甲類）8」地帶，待土木工程拓展署完成工地平整及基礎設施工程，地盤預計在2030年交予房委會開展建屋工程。

河道助吸收山洪憂開發損承受能力

沙田區議會發展、房屋及環境衞生委員會主席周曉嵐表明反對計劃，因該地現為「綠化地帶」，環境清幽，是完全天然的環境，目前有約10間寮屋或牌照屋，駿洋邨街坊亦常去散步，而該地盤旁邊有一河道，在剛過去的暴雨協助吸收山洪，避免區內水浸，擔心開發綠化地帶，移走植被，會損害當區承受山洪的能力。

他又關注，現時駿洋邨欠缺交通配套，缺乏深宵交通路線，政府將於項目旁邊加設巴士站，並非交通交匯處，料只會延長現有巴士路線，未必可增加服務，加上駿洋邨平日交通已不暢順，若增加8,900人口，道路將難承受。

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