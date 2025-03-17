火炭謀殺案｜事件疑涉金錢糾紛3人落網3人在逃　行兇影片曝光

火炭謀殺案｜新界南總區反黑組探員聯同大批機動部隊警員，在旺角亞皆老街52號至54號建興大廈對開戒備，包圍大廈出入口及後巷。其後，有身穿防刺背心、戴頭盔的機動部隊警員手執爆破工具及長盾登上建興大廈搜查。

火炭昨日發生謀殺案，一名52歲譚姓男子光天化日下在街頭遭兩名刀手追斬重創，送院後返魂乏術，刀手登的士逃去無蹤，據悉死者有黑社會背景。警方一連兩日拘捕2男1女，包括一對涉策劃事件的黑幫父子、以及一名助「睇水」男友潛逃內地的女子，至於案中2名刀手及1名在現場負責「睇水」男子仍然在逃。

被捕黃姓父子分別76及47歲，涉嫌串謀謀殺，警方初步調查相信他們策劃今次襲擊。兩人均有黑社會背景，與被斬男子因金錢問題出現嚴重糾紛。至於被捕的28歲女子，涉嫌協助罪犯、誤導警務人員，她為案中協助把風男子的女朋友，案發後涉協助他潛逃內地。消息指，被捕父子與事主金錢糾紛，但金額只涉數萬元，原只是「教訓下」對方，詎料刀手出手太重，發生命案。

新界南總區刑事總部警司李木易指，調查顯示案發當日下午2時，兩名兇徒已乘坐套假牌的士到現場附近埋伏；現場除有兩名刀手，更有一名男子負責「把風」，等候事主現身。至當日下午約5時19分，當事主步出寓所，負責把風男子隨即向刀手通風報信，兩名刀手即尾隨及逼近並以刀向事主施襲，之後隨即登上的士逃去。

李木易指，初步調查顯示事主身中多刀，失血過多致命，但死因有待進一步調查。他又指，警方已掌握刀手和把風男的身份，較早時經情報分析，相信他們匿藏於旺角一幢大廈內，惟今日較早到場搜查時暫無發現影蹤，強調警方已掌握他們的逃走路線，會繼續追緝。就警方當晚在石硤尾發現懷疑涉案之的士，就的士司機的身份及去向，警方會再作調查。