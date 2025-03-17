火炭謀殺案｜事件疑涉金錢糾紛3人落網3人在逃　行兇影片曝光

火炭昨日發生謀殺案，一名52歲譚姓男子光天化日下在街頭遭兩名刀手追斬重創，送院後返魂乏術，刀手登的士逃去無蹤，據悉死者有黑社會背景。警方一連兩日拘捕2男1女，包括一對涉策劃事件的黑幫父子、以及一名助「睇水」男友潛逃內地的女子，至於案中2名刀手及1名在現場負責「睇水」男子仍然在逃。
據悉原先有人只想「教訓下」對方
被捕黃姓父子分別76及47歲，涉嫌串謀謀殺，警方初步調查相信他們策劃今次襲擊。兩人均有黑社會背景，與被斬男子因金錢問題出現嚴重糾紛。至於被捕的28歲女子，涉嫌協助罪犯、誤導警務人員，她為案中協助把風男子的女朋友，案發後涉協助他潛逃內地。消息指，被捕父子與事主金錢糾紛，但金額只涉數萬元，原只是「教訓下」對方，詎料刀手出手太重，發生命案。
新界南總區刑事總部警司李木易指，調查顯示案發當日下午2時，兩名兇徒已乘坐套假牌的士到現場附近埋伏；現場除有兩名刀手，更有一名男子負責「把風」，等候事主現身。至當日下午約5時19分，當事主步出寓所，負責把風男子隨即向刀手通風報信，兩名刀手即尾隨及逼近並以刀向事主施襲，之後隨即登上的士逃去。
李木易指，初步調查顯示事主身中多刀，失血過多致命，但死因有待進一步調查。他又指，警方已掌握刀手和把風男的身份，較早時經情報分析，相信他們匿藏於旺角一幢大廈內，惟今日較早到場搜查時暫無發現影蹤，強調警方已掌握他們的逃走路線，會繼續追緝。就警方當晚在石硤尾發現懷疑涉案之的士，就的士司機的身份及去向，警方會再作調查。
一度包圍旺角建興大廈
事發翌日，網上流傳一段案發現場附近的閉路電視片段，可見兩名身穿黑色衫褲的男子揮刀追斬事主，事主失足倒地，一名兇徒再向他揮刀；兩名刀手隨即登上一輛的士逃遁。另外，新界南總區反黑組探員聯同大批機動部隊警員，今日中午在旺角亞皆老街52號至54號建興大廈對開戒備，包圍大廈出入口及後巷。其後，有身穿防刺背心、戴頭盔的機動部隊警員手執爆破工具及長盾登上建興大廈搜查，現場氣氛緊張，大批市民在附近圍觀。至下午2時許，警方搜捕疑犯無果，建興大廈解封。
消息指，兩名兇徒年約20歲，其中一人身穿黑色外套、另一人則戴鴨舌帽。兩名兇徒在逞兇後，登上的士抵達石硤尾，然後落車逃去。警方其後在將軍澳隧道附近尋獲涉事的士，翻查閉路電視等相關線索後在旺角區展開搜捕行動。另外，4名新界南反黑組探員今日上午陪同死者胞弟及親友到富山公眾殮房辦理認屍手續，離開時不發一言。