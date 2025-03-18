火炭謀殺案 警拘2男1女 黑幫父子疑因金錢糾紛涉策劃行動

火炭前日發生謀殺案。一名52歲男子在光天化日下，遭兩人追斬，送院後證實傷重不治，兇徒逞凶後逃去無蹤；警方初步調查相信案件涉金錢糾紛，並瞬即鎖定疑犯，於前日及昨日拘捕兩男一女，包括一對涉策劃事件的黑幫父子、以及一名助「睇水」男友潛逃內地的女子。案中兩名刀手及把風男仍在逃。

被捕父子姓黃分別76及47歲，涉嫌串謀謀殺，警方初步調查相信他們策劃今次襲擊。兩人均有黑社會背景，與52歲被斬的姓譚男子因金錢問題出現嚴重糾紛。至於被捕28歲的女子，涉嫌協助罪犯、誤導警務人員。她為案中協助睇水男子的女朋友，案發後，涉協助男朋友潛逃內地。