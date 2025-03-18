火炭謀殺案 警拘2男1女 黑幫父子疑因金錢糾紛涉策劃行動

火炭前日發生謀殺案。一名52歲男子在光天化日下，遭兩人追斬，送院後證實傷重不治，兇徒逞凶後逃去無蹤；警方初步調查相信案件涉金錢糾紛，並瞬即鎖定疑犯，於前日及昨日拘捕兩男一女，包括一對涉策劃事件的黑幫父子、以及一名助「睇水」男友潛逃內地的女子。案中兩名刀手及把風男仍在逃。
被捕父子姓黃分別76及47歲，涉嫌串謀謀殺，警方初步調查相信他們策劃今次襲擊。兩人均有黑社會背景，與52歲被斬的姓譚男子因金錢問題出現嚴重糾紛。至於被捕28歲的女子，涉嫌協助罪犯、誤導警務人員。她為案中協助睇水男子的女朋友，案發後，涉協助男朋友潛逃內地。
有消息指，被捕父子與事主金錢糾紛，但金額只涉數萬元，原只是「教訓下」對方，詎料刀手出手太重，發生命案。
新界南總區刑事總部警司李木易昨晚交代案情指，調查顯示，周日下午2時，兩名兇徒已乘坐套假牌的士，抵達現場附近埋伏；現場除有兩名刀手，更有一名男子負責「把風」，等候事主現身。
至下午約5時19分，當事主步出寓所，負責把風男子向刀手通風報信後，兩名刀手即尾隨及逼近並揮刀向事主施襲，之後隨即登上的士逃去。
警強調掌握在逃者逃走路線
李木易指，初步調查，事主身中多刀，失血過多致命，但死因有待進一步確定。他又指，警方已掌握刀手和把風男的身份，較早時經情報分析，相信他們匿藏於旺角一幢大廈內，昨日較早時到場搜查，惟暫無發現影蹤；強調警方已掌握他們的逃走路線，會繼續追緝。
警方前日在石硤尾發現懷疑涉案之的士，就的士司機的身份及去向，警方會再作調查。