火炭謀殺案｜25歲紋身刀手泰國落網押返港　暫控一項謀殺罪今午提堂 (更新)

【4月3日更新】警方今日(3日)暫控一名25歲男子一項謀殺罪。警方表示，4月1日拘捕該名男子，他涉嫌與3月16日下午在沙田發生的一宗謀殺案有關，案中一名52歲男子死亡。案件將於今日下午在沙田裁判法院提堂。

【4月2日更新】火炭穗禾路上月16日發生謀殺案，一名52歲譚姓男子在街頭遭兩名刀手追斬重創，送院後證實傷重不治，警方事後拘捕2男1女，包括策劃一對涉策劃事件的黑幫父子、以及一名協助男友潛逃的女子，案中2名刀手及1名在現場負責「睇水」男子仍然在逃。其中一名有紋身的刀手，日前在泰國芭堤雅落網。