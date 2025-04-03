火炭謀殺案｜25歲紋身刀手泰國落網押返港　暫控一項謀殺罪今午提堂 (更新)

【4月3日更新】警方今日(3日)暫控一名25歲男子一項謀殺罪。警方表示，4月1日拘捕該名男子，他涉嫌與3月16日下午在沙田發生的一宗謀殺案有關，案中一名52歲男子死亡。案件將於今日下午在沙田裁判法院提堂。
【4月2日更新】火炭穗禾路上月16日發生謀殺案，一名52歲譚姓男子在街頭遭兩名刀手追斬重創，送院後證實傷重不治，警方事後拘捕2男1女，包括策劃一對涉策劃事件的黑幫父子、以及一名協助男友潛逃的女子，案中2名刀手及1名在現場負責「睇水」男子仍然在逃。其中一名有紋身的刀手，日前在泰國芭堤雅落網。
泰國將驅逐疑犯出境交香港當局
泰國傳媒報道，被捕刀手25歲，譯名為Truong，他於案發當晚搭乘飛機潛逃泰國，於當地晚上11時57分抵達曼谷素萬那普際機場。泰國當局接獲香港執法部門及國際刑警通報後，隨即撤銷該男子的居留許可及展開通緝追捕，當地調查人員成功發現該男子與泰國女友居於芭堤雅一間出租屋，於上周四(3月27日)上午11時將他拘捕扣查。疑犯隨即被移交至入境事務局，以便驅逐出境，並交由香港當局進行法律訴訟。
事發於3月16日，被捕黃姓父子分別76及47歲，兩人均有黑社會背景，與被斬男子因金錢問題出現嚴重糾紛，兩人獲保釋被捕28歲女護士涉助「睇水」男友潛逃內地，已於3月18日提堂。