火炭謀殺案｜25歲紋身刀手泰國落網押返港　暫控一項謀殺罪還押至5.29再訊 (更新)

【4月3日更新】警方今日(3日)暫控一名25歲男子一項謀殺罪。警方表示，4月1日拘捕該名男子，他涉嫌與3月16日下午在沙田發生的一宗謀殺案有關，案中一名52歲男子死亡。案件將於今日下午在沙田裁判法院提堂。

被告張國英（25歲），報稱拳擊教練，被控於3月16日，在火炭麗禾里與穗禾路的交界與其他不知名人士，謀殺男子譚偉東。他在案發後潛逃泰國，上周四在芭堤雅被泰國警方拘捕，周二被驅逐出境。裁判官應控方申請，將案件押後至5月29日，被告還押候訊。