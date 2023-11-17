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2023-11-17 15:01:33

火炭貨倉倉主稱遭爆竊損失70萬元貨 被揭自編自導搵朋友扮賊齊被捕

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火炭50歲貨倉倉主自編自導爆竊案圖吞70萬元貨　朋友扮賊同被捕

火炭50歲貨倉倉主自編自導爆竊案圖吞70萬元貨，朋友扮賊同被捕。（Google地圖截圖）

火炭一名50歲男倉主報稱被盜竊，被揭自編自導自演被捕！

該名倉主上月中報稱於火炭坳背灣街金豪工業大廈的貨倉遭爆竊，損失一批價值約70萬元的貨物。沙田警區重案組接報手調查後並翻查大量閉路電視，結果卻發現在倉主報案前，該批報稱損失的貨物早已被運走。

找來友人扮賊人

調查顯示，倉主自收貨後，曾不斷用藉口拖延，拒絕貨主到貨倉檢查貨物；閉路電視又拍攝到於1013日，一名46歲姓梁男子連同另外兩名男子在貨倉附近出現，偽造貨倉被爆竊的情況，更找來朋友扮賊在貨倉外徘徊，營造效果。消息稱，梁男與倉主實為朋友關係，相信倉主找朋友扮賊，營造被爆竊的效果；而被藏起的貨物，則意圖據為己有。

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倉主及友人同被捕

重案組昨日（16日）採取行動，在沙田區拘捕報案姓徐倉主及其姓梁朋友，涉嫌「盜竊」、「入屋犯法」及「誤導警務人員」，現正被扣留調查。行動中，警方檢獲數部智能電話及八達通等，行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

警方呼籲，盜竊罪或入屋犯法罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁10年或14年，此外，任何人如蓄意誤導警務人員或向警務人員提供虛假資料，亦屬刑事罪行，最高刑罰可以被判處6個月監禁及罰款5,000元。市民切勿以身試法。

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