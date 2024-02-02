火警召喚去年增3.8% 警鐘誤鳴升 三級火增與電力有關

消防處回顧去年工作情況。去年本港錄得逾3.6萬宗火警，較2022年上升3.8%，處方指與火警鐘誤明有關；三級火錄得9宗，亦較去年上升，大部分與電力有關，而電力因素在全年火警成因中位居第二，消防指，會以不同方式提升市民的安全意識。另外，去年施政報告中提及與大灣區落實《粵港澳大灣區應急救援行動方案》，處方指，預期今年內簽署協議框架。
消防處長楊恩健表示，去年處理36,103宗火警召喚，較前年升3.8%，三級火警佔9宗，較前年增加4宗，其中93.8%的召喚在規定時間內成功處理，比服務承諾的92.5%高1.3%。對於火警宗數較前一年上升，楊恩健解釋是因火警鐘誤明宗數上升，其中大部分發生在颱風蘇拉襲港，以及世紀大暴雨期間。
三級火較去年多4宗
三級火方面，去年共錄得9宗，較前年多出4宗，分別來自工廠及私人住宅等，大部分與電力有關。楊恩健表示，會透過不同方法提升市民的安全意識，例如近日透過社交媒體提醒市民使用電暖爐的注意事項。
特別服務召喚方面，去年共有40,763宗，升15.4%。9月的特大暴雨期間，消防處共接獲近800宗特別服務召喚，較平日多2.5倍。暴雨後，消防處出動潛水員、消防車輛及工具，清理積水和港鐵管道內的阻塞物；又將物資運送給因道路被封而受困於石澳的居民。
救護召喚方面，隨著社會復常，救護服務召喚大幅上升至816,329宗，較前年上升10.3%，其中緊急救護召喚佔775,625宗，較前年上升10.3%。過去一年94.3%的緊急救護召喚可以在12分鐘的目標召達時間內到場處理，比承諾的92.5%高1.8%。
投考人數與合格率俱升
消防處去年12月調整入職要求，楊恩健指，截至上月14日，申請人數較去年同期增加67%，其中消防隊長及救護主任的合格率上升三成。處方預計，今年招聘727名消防及救護職系人員，包括145名主任級及582名員佐級人員。
就《粵港澳大灣區應急救援行動方案》的合作進展，楊恩健指，去年9月在保安局牽頭下，已和澳門及廣東省首次開會，期望今年內簽署協議框架。他指，目前三地需要訂立工具及人力資源清單，了解三地的強項及如何互補；又正研究在何種情況下三地需調動資源。消防處去年亦添置新裝備，包括能於化生輻核事故中使用的機械狗、全身式抽真空抬床；又正與內地供應商合作研發一套室內定位設備。