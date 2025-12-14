災民料大維修釀火警早預備「走佬袋」　兒子重返成長單位：好心噏｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火發生半個月，有在宏福苑長大、現已遷出的街坊表示，起火當日接獲屋苑朋友通知後，隨即致電仍住在宏福苑的雙親走火警，及後更因不放心而驅車到場了解，趕抵時起火大廈已冒出大量濃煙，幸及後獲悉雙親已經平安落樓。他慶幸雙親性格樂觀，又早已執拾好逃難的「走佬袋」，惟在起火後數日因故重返成長的寓所，「親眼見到依個畫面都好心噏。」

該名街坊在社交平台回憶指，起火後把雙親帶到自己與妻子在區內的寓所安頓，期間發現母親因擔心大廈大維修會釀成火災，早已執拾好「走佬袋」，包括一些重要文件和爺爺1954年的一張證書。他又稱，母親在走火警時不忘呼籲鄰居一同逃生，「警察打黎(嚟)落口供都讚媽咪話因為佢啲街坊先識走。」他指，火警翌日與兄弟四出申請援助金，每個申請都要耗時約兩至三小時排隊，直言他三兄弟也要花4日時間才完成所有申請，「真係難為了班年紀大既(嘅)街坊，好多街坊啲囝囡都移民海外，要硬住頭皮靠自己去排隊。」

另外，發帖街坊提到屋苑最初仍未斷電，因此可透過家中閉路電視了解單位是否遭焚燬。他指，起初僅認為單位充斥濃煙，未料數日後因工作緣故可重返單位，發現廚房部分物件已經焚燬，客廳亦已燒至熏黑，「由出世住到大既(嘅)屋企變成咁樣，親眼見到依個畫面都好心噏。」他之後又向親友租用其位於同區大美督的空置村屋供他們暫住，惟透露母親在火災過後變得十分敏感，「隔離左右燒野(嘢)食都驚係發生火燭。」

過渡屋「同一條巷」重遇鄰居

及至近日，雙親收到大埔過渡性房屋「善樓」通知有單位可入住，他們隨即到場「收鎖匙」，形容與兄長到場已覺得單位很細少，坦言安置單位雖然有很多支援，但也是自掏腰包租地方住較好，「心諗都係租返出面住住先好啲」，幸而到場安裝冷氣機時發現有其他宏盛閣街坊居於「同一條巷」，「先放心爸爸媽咪喺度住」，並慶幸雙親都很樂觀，「完全睇唔到有負面情緒。」