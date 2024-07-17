炎夏消暑好去處 一票通行三大展覽 香港書展 運動消閒博覽 零食世界 支持本地盛事

又到暑假，想消暑同時可以支持盛事，去灣仔會展是個好選擇。由香港貿易發展局主辦的第34屆香港書展，將連同香港運動消閒博覽及零食世界，於7月17至23日在香港會議展覽中心舉行，只需一張門票便可穿梭3大展覽，匯聚約760家不同參展商，讓你盡享閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣。
今屆香港書展以「影視文學」為年度主題，並以「從香港閱讀世界：漫遊光影文字間」點題，希望入場人士能從影視文學這廣受歡迎的主題，發掘閱讀的樂趣，細味香港影視文化的獨有魅力，並協助香港發展成中外文化藝術交流中心。
多位著名作家分享 推動閱讀文化
書展期間在場內外將舉辦超過600項文化活動，包括多場作家講座及新書推介會等，多位作家將親臨分享以推動閱讀文化。其中於「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」等八大講座系列，多位作者包括《九龍城寨》原著作者余兒，以及中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小説《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小説獎的金宇澄，以及「東北文藝復興三傑」之一的班宇等，都會親臨會場與讀者分享交流。
書展部分項目包括「文藝廊」、「世界文化藝術廊」、「國際出版論壇」，以及首次舉辦的「IP 圓桌會議」，都獲香港特區政府文創產業發展處贊助。其中「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，當中多位作家將親臨展場與觀眾交流。
設人工智能互動設施 發掘影視文學魅力
「文藝廊」並設「焦點導演」及「經典改編影視作品」兩大展區，其中王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等六位導演的精選作品將於「焦點導演」展區中展出；而亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的改編電影原著小說，以及相關電影短片、海報、電子書及主題曲等，則放於「經典改編影視作品」區展覽。
另一展區「世界文化藝術廊」（世界文藝廊），將展出包括阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國、印尼、韓國、墨西哥、秘魯、菲律賓、西班牙、瑞士及越南等世 界各地的作品，而且設有人工智能互動裝置，只需輸入指定關鍵字，便可生成環球經典電影的新畫面。展區同時設互動地圖，展示電影取景地及相關影視作品的資料。為了弘揚中華文化，今年書展繼續設中國內地展館，並首度以北京作主題城市。而於今屆書展第二日舉行的首次「IP 圓桌會議」，則請來多位國際出版及版權業界代表，將探討人工智能迅速發展對IP版權產業化帶來的挑戰及機遇，從而創造更高產業價值。
請來著名海外作家 名人講故事娓娓動聽
為推動香港中外文化藝術交流中心的地位，今年的「英語及國際閲讀講座系列」請來英國學者Christopher Cowell、捷克著名插畫家、動畫導演Galina Miklínová、入圍女性小說獎等多個獎項的韓國作家Mirinae Lee及獲東南亞文學獎的泰國作家Narisapongse Rakwattananont等。還有其他系列講座，亦請來包括作家兼詩人馮唐、航天專家雷健泉、研究本地歌詞的學者朱耀偉等擔任講者。此外，還有多位名人包括女歌手Serrini、中大醫學院助理院長張源津醫生、著名鋼琴演奏家李嘉齡及昂坪360董事總經理董沛銓等，將親臨會場為小朋友講故事。
於書展場外，大會與康樂及文化事務署、出版商、教育、文化及藝術機構合作舉行「文化七月」，包括在全港18區舉行作家分享會、故事劇場、電影相關活動、展覽、手工藝工作坊、文化藝術分享會等，推動閱讀氣氛。
體驗運動樂趣 邀請市民為健兒打氣
熱愛運動的你，則可到「運動消閒博覽」，體驗多款有趣又有益身心的運動項目，包括於香運動大本營展區，試玩多項刺激的運動體驗。展覽並請來香港體育學院於場內設馬賽克照片牆，讓市民一同為參與巴黎奧運的香港健兒打氣。大會亦請來香港閃避球男子代表隊隊長倫子儒、香港男子七人欖球代表姚錦成和前香港空手道及田徑代表唐焯彬等星級運動員，分享他們的心路歷程。
除了運動項目外，還有多個消閒項目，其中深受歡迎的日本館，規模為疫後最大，日本國家旅遊局將聯同18個日本縣市參展，其中包括北海道館介紹最新旅遊資訊、還有2025年日本大阪．關西世博會則會介紹世博會主題「創造閃耀生命光輝的未來主會設計」。
搜羅逾1,200款零食 特設展場優惠
今年的零食世界設有「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」6大展區，並精心搜羅超過1,200款零食，其中首次參展的雀巢（展位：5B-B02）不單帶來全新雪糕產品，並有包括入場人士憑任何書展或運動消閒博覽的消費單據，可享雪糕杯或雪糕球買一送一等多款展場優惠。
大家可立即透過電子支付贊助商BoC Pay， 或其他票務合作夥伴包括AlipayHK、支付寶、01空間及八達通，或便利店購買門票，只需一票便可通行三展，今年成人票價維持港幣30元，凡於中午12時前在會場入口收費站以八達通付費進場，即可享以港幣10元進場。
香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界
時間:
香港書展
7月17至22日 - 上午10時至晚上10時
7月23日 - 上午9時至下午5時
香港運動消閒博覽、零食世界
7月17至18日 - 上午10時至晚上9時
7月19至20日 - 上午10時至晚上10時
7月21至22日 - 上午10時至晚上9時
7月23日 - 上午9時至下午5時
地點：香港會議展覽中心
詳情：
www.hkbookfair.com （香港書展）
hksportsleisureexpo.hktdc.com/tc （香港運動消閒博覽）
worldofsnacks.hktdc.com/tc （零食世界）