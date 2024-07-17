炎夏消暑好去處 一票通行三大展覽 香港書展 運動消閒博覽 零食世界 支持本地盛事

又到暑假，想消暑同時可以支持盛事，去灣仔會展是個好選擇。由香港貿易發展局主辦的第34屆香港書展，將連同香港運動消閒博覽及零食世界，於7月17至23日在香港會議展覽中心舉行，只需一張門票便可穿梭3大展覽，匯聚約760家不同參展商，讓你盡享閱讀、運動、消閒及選購零食的樂趣。 今屆香港書展以「影視文學」為年度主題，並以「從香港閱讀世界：漫遊光影文字間」點題，希望入場人士能從影視文學這廣受歡迎的主題，發掘閱讀的樂趣，細味香港影視文化的獨有魅力，並協助香港發展成中外文化藝術交流中心。 多位著名作家分享 推動閱讀文化 書展期間在場內外將舉辦超過600項文化活動，包括多場作家講座及新書推介會等，多位作家將親臨分享以推動閱讀文化。其中於「年度主題」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「本地文化歷史」、「寫意生活」和「心靈勵志」等八大講座系列，多位作者包括《九龍城寨》原著作者余兒，以及中國先鋒小說領軍人物蘇童、憑小説《繁花》榮獲魯迅文化獎年度小説獎的金宇澄，以及「東北文藝復興三傑」之一的班宇等，都會親臨會場與讀者分享交流。 書展部分項目包括「文藝廊」、「世界文化藝術廊」、「國際出版論壇」，以及首次舉辦的「IP 圓桌會議」，都獲香港特區政府文創產業發展處贊助。其中「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，當中多位作家將親臨展場與觀眾交流。

設人工智能互動設施 發掘影視文學魅力 「文藝廊」並設「焦點導演」及「經典改編影視作品」兩大展區，其中王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等六位導演的精選作品將於「焦點導演」展區中展出；而亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的改編電影原著小說，以及相關電影短片、海報、電子書及主題曲等，則放於「經典改編影視作品」區展覽。

另一展區「世界文化藝術廊」（世界文藝廊），將展出包括阿根廷、哥倫比亞、捷克、法國、印尼、韓國、墨西哥、秘魯、菲律賓、西班牙、瑞士及越南等世 界各地的作品，而且設有人工智能互動裝置，只需輸入指定關鍵字，便可生成環球經典電影的新畫面。展區同時設互動地圖，展示電影取景地及相關影視作品的資料。為了弘揚中華文化，今年書展繼續設中國內地展館，並首度以北京作主題城市。而於今屆書展第二日舉行的首次「IP 圓桌會議」，則請來多位國際出版及版權業界代表，將探討人工智能迅速發展對IP版權產業化帶來的挑戰及機遇，從而創造更高產業價值。 請來著名海外作家 名人講故事娓娓動聽 為推動香港中外文化藝術交流中心的地位，今年的「英語及國際閲讀講座系列」請來英國學者Christopher Cowell、捷克著名插畫家、動畫導演Galina Miklínová、入圍女性小說獎等多個獎項的韓國作家Mirinae Lee及獲東南亞文學獎的泰國作家Narisapongse Rakwattananont等。還有其他系列講座，亦請來包括作家兼詩人馮唐、航天專家雷健泉、研究本地歌詞的學者朱耀偉等擔任講者。此外，還有多位名人包括女歌手Serrini、中大醫學院助理院長張源津醫生、著名鋼琴演奏家李嘉齡及昂坪360董事總經理董沛銓等，將親臨會場為小朋友講故事。