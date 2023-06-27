炒股群冒名廣告帖FB泛濫 股評人郭思治真專頁反被禁

Facebook充斥冒名廣告帖文誘騙網民加入假的「炒股群」，多位財金名人「中招」。其中被冒名的股評人郭思治表示，冒名專頁出現至少一年半載，定期去信Facebook投訴無果，但其管理真專頁最近反被Facebook指涉詐騙而「取消發布」。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華促Facebook改善廣告政策。多名著名財經評論員均被冒名開設假Facebook專頁，本報近日發現，股評人「青姐」胡孟青、「大師」沈振盈、郭思治、羅家聰、王冠一和詹培忠等均中招，出現冒名假專頁，並發出假廣告帖文，呼籲網民加入「炒股群」。大部分假專頁追隨者甚少，例如「財經分析師-羅家聰」及「股壇辣媽 胡孟青」等。

青姐大師都中招 假帳戶損名聲兼受罵

被冒名的郭思治表示，騙徒盜用其名字、照片和影片開設假專頁，已至少有一年半載，他每天都舉報假帖文和在網台澄清，每個月又向Facebook發電郵投訴，並曾到警署備案，但假冒帖文一直在Facebook流傳。近日，郭思治更發現他的真專頁「郭思治工作室」遭Facebook指稱「違反《社群規則》中有關詐騙和欺騙行為的規定」，遭到取消發布。

他指，假帳戶令他名聲受損，更曾遭股民在街上罵他推介的股票令其輸大錢，一問之下始知對方錯信假帳戶的炒股推介，馬上著對方報警。他說，有關帖文屬於贊助帖文，仍被發出，「這麼大的公司，都管不了」。