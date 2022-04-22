炒高五倍｜康文設施大部分重開 議員：體育場僅開六成助炒風

康文署轄下的部分康樂和文化場地，包括體育館、運動場、模型車場、健身設施、婚禮場地，以及公共圖書館、博物館、表演場地亦於昨日重開。本報記者分別到多個重開場所，其中荔枝角公園內的極限運動場、九龍圓方商場內的溜冰場等視察，均見大批市民一家大小重臨場地玩樂，大部分都按規定佩戴口罩。

港府昨起首階段放寬社交距離措施，除了主題樂園得以重開，大部分法例下的表列處所，如室內及戶外體育處所、健身中心、美容院及按摩院、電影院、宗教處所、康文署豁下部分康樂和文化場地亦重新開放。惟市民在郊野公園或在戶外進行劇烈運動時仍須佩戴口罩。部分體育場館因用作檢測或疫苗中心，令「炒場黨」重現，籃球場的2小時租金由原來約300元炒高至1,800元。

首階段放寬劇烈運動仍須戴口罩

雖然行政會議周三通過修訂條例不佩戴口罩的合理辯解，但在首階段市民身處郊野公園或在戶外進行劇烈運動時仍須佩戴口罩，至第二階段調整措施時才獲放寬。公眾泳灘、游泳池、水上活動中心、燒烤場及貝澳營地現仍繼續關閉。

惟部分重開的體育場地卻出現「炒場黨」。民建聯立法會議員鄭泳舜指，接獲體育界人士反映，由於許多體育場館仍是檢測中心及疫苗中心，僅有六成場館重開，令部分場地「炒場價」創新高，有籃球場兩小時租金原為300元，竟被炒至1,800元。他促請康文署加強巡查，重新審視優先訂場安排，並按實際情況，重開更多被闢作檢測或疫苗中心的體育場館。

康文署表示，場地首日重開運作暢順，進入處所人士均符合「疫苗通行證」要求。署方又指，十分關注康樂場地違規轉讓或炒賣情況，已推出多項打擊「炒場」措施，下月1日再推新措施，針對簽場後轉讓設施予他人使用的懷疑「炒場」者。署方預計，隨著疫情緩和，部分用作抗疫的體育館下月將交還康文署開放給市民使用。

70旅行社申辦本地遊

本地團亦可復辦，旅遊業議會已有超過70間旅行社申請舉辦本地遊旅行團，九成都同時申請舉辦30人以及可達百人的旅行團。議會主席徐王美倫說，旅行社需要簽署承諾書，會遵守防疫措施，包括疫苗通行證，並向旅議會列明行程。旅行社會通知團員出發前做快測，到場點名時供表格讓他們確認陰性結果作實，有關記錄會保留3日。她指，復辦本地遊，談不上能重振旅遊業，但可以令員工及旅遊巴司機都有工開，餐飲業亦會受惠。