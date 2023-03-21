為交電費爭執六旬兄捅死胞弟 庭上痛哭「我當時唔想佢死！」

62歲酒樓雜工四年前與60歲同住胞弟因電費等事宜爭執，涉嫌用生果刀狂插36刀捅死胞弟。他否認一項謀殺罪，案件今（21日）於高等法院續審。

控罪指，被告卜水強，現年66歲，報稱酒樓雜工，被控於2019年9月25日在香港謀殺卜偉根（60歲）。

被告指死者曾稱：「我攞刀斬死你」

被告自辯稱，案發當晚回家後，母親表示沒有電，他遂問死者「你做乜整斷電線」，被告指死者高聲罵他，並稱「剪斷咪剪斷，有乜咁了不起」，被告指罵死者「阿媽你都唔認」，要求母親付電費，「你係唔係人嚟㗎」，被告形容當時「你一句我一句」，而他並非高聲責罵。他又指死者曾用粗言罵他，「你有乜嘢咁巴閉，你個跛仔」，被告聽後感到「好激氣」，他認為「自己人睇少我耻笑我，我覺得好火滾」。

被告續供稱，當時他突然撥動死者的手，卻被對方推跌至餐桌位置，被告稱當時感到嬲怒，母親因沒有電而不能洗澡，「本身佢搞到阿媽咁，我個心已經好唔舒服」。被告指死者向他揮拳打了兩下，被告因此跌在地上。被告稱與死者分別持煲蓋及圓椅對打，其妻曾勸阻，惟被告與死者繼續駡戰，被告指死者稱「我攞刀斬死你」，被告則駡他忤逆。被告指死者伸手入房取刀，他亦退一步從自己房間的雜物架取了一把刀。

整個過程歷時約10分鐘

被告指死者衝向他斬下來，他遂用持刀的左手擋，死者則以右手捉住被告的左手，被告形容差不多於死者腹部位置插了一刀。被告形容拔出刀後，「大家亂打亂插亂拮，又唔係學過武功，總之大家打到亂晒籠」。被告供稱2人進入房間少許位置，「大家亂打，插到邊度傷都唔知」。被告指死者在房間曾攬住他，他約於死者腹部位置再插一刀，雙方便停手，2人同告跌在地上，其後著妻子報警，被告之後被捕，被告稱整個過程歷時約10分鐘。

被告於庭上被要求看有關死者傷勢的照片時，一度閉上眼睛，並痛哭「當時唔想佢死，一時衝動嘅啫」。被告稱於錄取口供前，從警員得知死者已去世時感到後悔，他認為死者可被救回，遂著妻子報警。被告供稱感覺好對不起死者，「如果佢唔鬧我，推我或者攞刀，都唔會有啲咁事情」。