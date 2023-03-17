為交電費爭執六旬兄捅死胞弟 被告稱自己怕事「下下都蝦我」

62歲酒樓雜工四年前與60歲同住胞弟因電費等事宜爭執，涉嫌用生果刀狂插36刀捅死胞弟。他否認一項謀殺罪，案件今（17日）於高等法院續審。

被告斥死者「下下都蝦我」

被告憶述案發前他出席飲宴，曾小酌數口紅酒，頭暈決定回家後發現家中只有客廳及死者房間有電，遂拍門鬧死者：「無交電費俾你咩？咁X巴閉咩？連電都cut埋佢？」，死者又罵他是「跋仔」。被告指死者當時聲稱「搵人打死我」，斥死者「下下都蝦我」。被告形容自己怕事，從不會生事，但對死者「反骨仔」忍無可忍。他形容當時是死者先拿水果刀，被告便到其房間拿刀，解釋說：「我都唔夠佢打？我唔通企係度俾佢斬咩，我梗係攞刀自衛」，被告擋刀時遭死者斬傷中指、無名指，尾指，隨即拿刀刺向死者腹部兩下。

控方在庭上播放被告錄影會面，被告透露父母與死者早年來港定居，母親本來一向會來回粵港兩地，但近年患上老人癡呆症、高血壓、糖尿病，長期居住在涉案單位。死者一家原本與父母同住在涉案單位，被告在2013年來港定居，父親曾吩咐兩兄弟分半支付雜費，直至案發前只有母親、被告、被告妻子和死者四人居住在涉案單位，死者便「反口不認帳」，認為應要計人頭。