為交電費爭執六旬兄捅死胞弟 被告稱自己怕事「下下都蝦我」

62歲酒樓雜工四年前與60歲同住胞弟因電費等事宜爭執，涉嫌用生果刀狂插36刀捅死胞弟。他否認一項謀殺罪，案件今（17日）於高等法院續審。
被告斥死者「下下都蝦我」
被告憶述案發前他出席飲宴，曾小酌數口紅酒，頭暈決定回家後發現家中只有客廳及死者房間有電，遂拍門鬧死者：「無交電費俾你咩？咁X巴閉咩？連電都cut埋佢？」，死者又罵他是「跋仔」。被告指死者當時聲稱「搵人打死我」，斥死者「下下都蝦我」。被告形容自己怕事，從不會生事，但對死者「反骨仔」忍無可忍。他形容當時是死者先拿水果刀，被告便到其房間拿刀，解釋說：「我都唔夠佢打？我唔通企係度俾佢斬咩，我梗係攞刀自衛」，被告擋刀時遭死者斬傷中指、無名指，尾指，隨即拿刀刺向死者腹部兩下。
控方在庭上播放被告錄影會面，被告透露父母與死者早年來港定居，母親本來一向會來回粵港兩地，但近年患上老人癡呆症、高血壓、糖尿病，長期居住在涉案單位。死者一家原本與父母同住在涉案單位，被告在2013年來港定居，父親曾吩咐兩兄弟分半支付雜費，直至案發前只有母親、被告、被告妻子和死者四人居住在涉案單位，死者便「反口不認帳」，認為應要計人頭。
兩兄弟不下一次因金錢或物業問題爭執
被告曾因此罵死者「仆X仔，一啲良心都無，你住阿媽依度，好意思叫阿媽俾錢？」，而且死者每日開冷氣機，被告與母親的房間都沒有冷氣機，但被告開抽氣扇亦被死者斥責用電過多。被告照常每月支付一半電費，但死者嫌少不願意收下。兩兄弟不下一次因金錢或物業問題爭執，而死者「好大口氣，下下都話打X死你，乜嘢都要眼紅我，你好佢少少佢都唔得」。
被告指胞弟當母親是乞兒
被告指兩兄弟從來「無嘢講」，死者一向不聞不問，一直不認母親，罵母親是「傻婆」、「懵婆」，「都唔當佢係呀媽，當佢乞兒嚟，食都無得俾佢食」，但他則盡兒子責任照顧母親，給母親家用，其妻子包辦三餐煮食。被告形容「細佬乜都斤斤計較，蝕底一條頭髮都唔得，乜嘢都做得出」，死者妻子經常與母親吵架，死者兒子們都不會稱呼「嫲嫲」。而被告估計父親去世後死者取走父親所有資產，被告則沒有分到任何遺產。
被告卜水強，現年65歲，被控於2019年9月25日，在旺角快富街某單位內謀殺60歲死者卜偉根。